La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 10 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 5 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 10 de junio de 2026

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8:19 Horas | Sheinbaum celebra que inflación está por abajo del 4%

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la inflación se ubica por debajo de 4% y aseguró que esto es resultado del trabajo permanente que han venido realizando como por ejemplo el PACIC, el acuerdo con gasolineros y jitomateros.

"Si no hubiera confianza en México el peso no estaría como está. Por cierto, una buena noticia, bajó la inflación. Estamos debajo del 4% que es resultado permanente de lo que hemos estado haciendo para que no suba el precio de la gasolina, el diésel, el PACIC, el trabajo con los jitomateros. Está en 3.94%, abajo del 4%, sigue disminuyendo la inflación", dijo la mandataria.

7:45 Horas | Mercado Libre invertirá 4 mil 600 mdd en México este año

Mercado Libre hará una fuerte inversión de 4 mil 600 millones de dólares en México este 2026 para la expansión de su infraestructura, su sistema y digitalización de pagos y servicios financieros, anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario federal destacó que se trata de una inversión "muy relevante" y probablemente sea una de las "más importantes en este periodo". Agregó que con ello, Mercado Libre creará 8 mil nuevos empleos y tendrá efectos en 19 estados del país, incluida la Ciudad de México.