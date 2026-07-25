Aseguran en predio de Allende, Nuevo León, 373 mil 600 litros de hidrocarburo

Un total de 373 mil 600 litros de hidrocarburo, así como un tractocamión, 13 contenedores Frac Tanks, un Dolly, dos plantas generadoras de energía eléctrica y dos motobombas, entre otras cosas, fueron aseguradas en un predio del municipio de Allende, Nuevo León.

A través de un comunicado, se informó que personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional proporcionaron seguridad periférica a personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y Seguridad Física de Pemex durante la intervención en el inmueble.

Autoridades aseguraron 373 mil 600 litros de hidrocarburo en un predio de Allende, Nuevo León, con apoyo del Ejército, Guardia Nacional y FGR. Especial

Lo anterior en cumplimiento a una orden técnica de investigación que dio como resultado el aseguramiento de un tracto camión de la marca Kenworht en color blanco con placas de circulación 09AA5H, sin reporte de robo, una motocicleta de color rojo con placas015CN9, sin reporte de robo, 13 contenedores Frack Thanks, dos remolques, un Dolly, dos plantas generadoras de energía eléctrica, dos motobombas con cuenta litros y remolque.

También dos compresores, diversos tramos de manguera de alta presión, un CPU, papelería diversa y 371 mil 600 litros de hidrocarburo.

El material fue asegurado y puesto a disposición de la FGR para las investigaciones y acciones periciales correspondientes.