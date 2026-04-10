Sheinbaum celebra que Plan B ya es constitucional tras aval en estados; "abajo los privilegios"

Tras aprobarse en el Congreso de la Unión el Plan B electoral y luego de ser avalado ya por 20 congresos estatales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que se materializará la esencia de su reforma que consiste en "abajo los privilegios", por lo que próximamente se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor.

"Ya se aprobó en congresos estatales el Plan B, ya son 20 estados, eso quiere decir que ya es constitucional, ¿qué falta? Que regrese al Senado para poderlo declarar, nos lo envían y ya después lo publicamos en el Diario Oficial de la Federación", dijo.

Desde su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que con el Plan B electoral aprobado hay 6 "grandes logros", los cuales son:

- No reelección

- No nepotismo

- Reducción de recursos a Congresos estatales

- Reducción de regidores

- Se acabaron las "pensiones doradas"

- Reducción de salarios, se acabaron los bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales

La presidenta compartió los seis puntos principales del Plan B de la reforma electoral aprobada. Cuartoscuro

Plan B impone récord con aprobación en estados

La aprobación del llamado Plan B electoral impuso un nuevo récord porque sólo bastaron 12 horas para que lograra el voto aprobatorio de 17 congresos estatales, que es el mínimo requerido para que una reforma constitucional sea válida.

A las 02:32 horas del jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional a los artículos 115, 116 y 134, conocida como Plan B, y a las 12:30 horas logró el voto número 17 en el Congreso de Veracruz.

Con información de Leticia Robles de la Rosa

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