La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 3 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 3 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 3 de junio de 2026

Reproducir

8:54 Horas | Sheinbaum asegura que no caerán en la provocación tras disturbios en protestas de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los disturbios que se han registrado en la Ciudad de México durante las protestas de la CNTE sólo buscan provocarlos para que haya una represión en la antesala del Mundial, situación en la que afirmó que no caerán, ya que están en contra de ello.

"Lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación de una represión, que por cierto, yo estoy en contra de cualquier forma de represión, quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación, sino somos Díaz Ordaz. Ahí está el diálogo abierto de puertas abiertas con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública para tratar en los temas de los maestros de los distintos estados en mesas tripartitas y buscar los mecanismos para mejorar las pensiones que es una de las grandes demandas y la discusión en las escuelas de lo que quedó de la reforma educativa", dijo.