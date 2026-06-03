Escala a 21% cartera vencida del Infonavit; morosidad alta

Aún con los programas para facilitar el pago de mensualidades retrasadas, la cartera vencida del Infonavit creció en 21.1% en el 2025, al llegar a 421 mil 246 millones de pesos, que representan 21.2% del billón 985 mil 941 pesos de la cartera de créditos neta de la institución.

El Infonavit informó al Congreso de la Unión que “de diciembre de 2024 al cierre de 2025, la integración porcentual del saldo de la cartera en Etapa 3 registró un incremento de 346 puntos base, derivado principalmente del deterioro de la cartera, al pasar de 17.7% a 21.1%”, dice el documento entregado a los legisladores federales.

Más de cuatro mensualidades

De acuerdo con las Políticas de Recuperación de Riesgo, la Etapa 3 se refiere a la cartera vencida, donde se ubican las personas que adeudan cuatro o más mensualidades.

En el informe anual que entregó al Congreso de la Unión, vía la Comisión Permanente, el Infonavit añade que “se regularizaron 52 mil 590 créditos en Régimen Especial de Amortización (REA) que, tras encontrarse en Etapa 3 de alta morosidad, regresaron a Etapa 1 como resultado de realizar un pago efectivo”.

Explica que “el Índice de Morosidad (Imor) en saldos, medido como el porcentaje de la cartera de crédito en Etapa 3 respecto al total de la cartera, se ubicó en 21.2% a diciembre de 2025, por encima de lo proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 16.4 por ciento.

“Por su parte, el Índice de Capitalización (ICAP) alcanzó 14.1% al cierre de 2025, 203 puntos base por encima de lo estimado, resultado determinado principalmente por la remuneración al patrimonio, que ascendió a 126 mil 116 millones de pesos, superando en 59 mil 604 millones de pesos lo previsto.

“Finalmente, la rentabilidad de la originación, medida a través del diferencial entre la Tasa Activa Ponderada (TAP) y la Tasa Costo Marginal (TCM), se ubicó en 180.9 puntos base al cierre de 2025, nivel inferior al proyectado en el PEF, de 203.03 puntos base, explicado en buena medida por el ajuste a la baja en las tasas de interés de los créditos otorgados por el Instituto a partir de mayo de 2025”, dice el documento.

En uno de los cuadros resumen que contiene el Informe puede observarse que la Cartera de Crédito Neta a diciembre del 2025 es de un billón 985 mil 941 millones de pesos, de los cuales un billón 515 mil 813 millones de pesos corresponden a Cartera de Crédito Etapa 1, que son los que tienen sus pagos al corriente o sólo tienen una mensualidad de retraso.

Este grupo representa 76.3% del total. Hay otros 48 mil 882 millones de pesos que corresponden a la Cartera de Crédito en Etapa 2, que se refiere a quienes presentan dos o tres mensualidades de retraso en su pago; representan 2.46% de la Cartera de Crédito Neta.

Dice el informe que “al cierre de año, el promedio de cuentas en Régimen Especial de Amortización (REA) en Etapa 2 que mantuvieron o mejoraron su nivel de morosidad fue de 37%, respecto de una meta de 40 por ciento”.