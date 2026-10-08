La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 8 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 8 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

7:45 Horas | Mexicana de Aviación alcanzará el equilibrio y rentabilidad a partir de 2030: director de la aerolínea

El director de Mexicana de Aviación, el general Leobardo Ávila Bojórquez, afirmó que la aerolínea alcanzará el punto de equilibrio y rentabilidad financiera a partir de 2030, bajo un plan "perfectamente establecido", revisando y acorde a las tenencias del mercado.

Ávila Bojórquez destacó que este año, a partir de junio, la aerolínea aumentó en 83% la oferta de asientos con la incorporación de dos nuevas aeronaves que actualmente se encuentran en proceso de certificación por autoridades aeronáuticas y hasta el momento, desde su puesta en operación y hasta ayer ha transportado más de 1.2 millones de pasajeros.

Mañanera de Sheinbaum hoy 8 de octubre: Video completo