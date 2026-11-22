Este domingo 22 de noviembre inició el año jubilar por la resistencia cristera en México, concedido por el Papa León XIV con motivo del centenario de este episodio histórico.

En la solemnidad de Cristo Rey y al cumplirse 100 años del movimiento que llevó a miles de religiosos y laicos católicos a defender su fe, incluso con su propia vida, frente a las prohibiciones establecidas en la llamada Ley Calles, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a las nuevas generaciones a preservar la memoria de lo ocurrido en el país en 1926 y durante los años posteriores.

El llamado se da en un contexto en el que, subrayó la Iglesia, derechos como la libertad de expresión y la libertad religiosa deben fortalecerse constantemente y no ser considerados concesiones de alguna autoridad o del Estado.

El secretario general de la CEM, Héctor Mario Pérez Villarreal, señaló que el ejercicio de estos derechos también debe valorarse a partir del legado de quienes en el pasado se opusieron a las restricciones al culto y a la persecución de sacerdotes, entre otras medidas.

Son derechos fundamentales que han sido conquistados por sus antepasados y que han de saber valorar, agradecer y, yo diría, de esto se trata el año jubilar, de mejorar; es decir, que mejoren todavía más las garantías de la libertad de expresión y de libertad religiosa, porque todavía tienen sus límites.

“Entonces, creo que a los jóvenes les toca recibir esta herencia y mejorarla, no empeorarla, no perderla”, consideró en entrevista con Grupo Imagen.

El también obispo aclaró que la libertad religiosa contempla tanto el derecho de las personas a profesar una fe y creer en el Evangelio como el de no creer o no adherirse a ninguna religión.

Pérez Villarreal explicó que, debido a la relevancia histórica y religiosa de este episodio para México, el Papa León XIV concedió el año jubilar por la resistencia cristera, que inició este domingo y concluirá el 21 de noviembre de 2027.

Pedir al Papa que nos conceda este año jubilar es principalmente darle relevancia al testimonio, no nada más de los mártires, sino de miles, millones de familias que, a pesar de pasar tres años sin poder ir al templo, recibir sus catequesis, celebrar la fe, vivir sus fiestas durante tres años y celebrar la memoria de sus santos, defendieron sus creencias, su espiritualidad”, destacó.

¿Cómo será la celebración?

A principios de este mes se anunció que el año jubilar por la resistencia cristera se extenderá del 22 de noviembre de 2026 al 21 de noviembre de 2027.

El anuncio, realizado por el presidente de la CEM, Ramón Castro Castro, precisó que durante estos 12 meses quienes peregrinen a los santuarios vinculados con los mártires mexicanos, como el de Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete, así como a las iglesias que determinen los obispos en sus respectivas diócesis, podrán obtener la indulgencia plenaria, bajo las condiciones acostumbradas por la Iglesia católica.

Entre los personajes que contribuyeron a mantener viva la fe católica durante la Guerra Cristera destacan Anacleto González Flores, catequista y mártir; santo Toribio Romo; san Luis Bátiz; san Mateo Correa; san José María Robles; san Miguel de la Mora; el beato Miguel Agustín Pro, así como san José Sánchez del Río, quien tenía 14 años cuando fue martirizado.