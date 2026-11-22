El gobernador Alejandro Armenta Mier entregó un módulo de maquinaria para trabajos de pavimentación y rehabilitación carretera en la Sierra Norte de Puebla, con cobertura para 13 municipios de la Microrregión 27, además de poner en marcha la rehabilitación de 7.1 kilómetros de la carretera Agua Dulce–Amixtlán, que beneficiará directamente a 12 mil 232 habitantes.

Durante el acto realizado en Cuautlancingo, el mandatario afirmó que cumplir los compromisos con las comunidades es una responsabilidad de gobierno y sostuvo que la maquinaria permanecerá en la región para atender las necesidades de infraestructura, mantenimiento de caminos y emergencias.

“La palabra se cumple, es lo que honra a una persona”, expresó ante habitantes de Ahuacatlán y Amixtlán, al formalizar la entrega del equipo y firmar convenios para garantizar su permanencia y operación en la Sierra Norte.

Armenta Mier señaló que su administración busca reducir los costos de obra pública mediante la ejecución directa de trabajos con maquinaria propia y materiales pétreos recuperados, con el propósito de evitar sobreprecios, corrupción y simulaciones, y destinar los recursos a obras que beneficien a la población.

Indicó que el equipo deberá mantenerse en buenas condiciones para que continúe operando más allá de su administración, por lo que anunció supervisiones mecánicas y legales, así como la certificación ante notario público de las acciones de mantenimiento. La maquinaria, dijo, debe conservarse para que también sea utilizada por futuras administraciones.

El módulo dispone de fresadora, petrolizadora, pavimentadora asfáltica, rodillos tándem y neumático, barredora de sello autopropulsada, esparcidor de sello sincronizado, camión de volteo y pinta rayas. El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, destacó que los equipos forman parte del patrimonio estatal y deberán operar de manera permanente en las zonas que más lo requieren.

En paralelo, comenzó la rehabilitación de 7.1 kilómetros de la carretera Agua Dulce–Amixtlán, con trabajos de fresado de casi 60 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, colocación de 3 mil 187 metros cúbicos de pavimento nuevo de cinco centímetros de espesor y renovación de señalamiento vertical y horizontal.

La obra, equivalente a la pavimentación de 170 calles, beneficiará a 12 mil 232 habitantes y a cerca de 30 mil usuarios de esta vía, que conecta con la Carretera Interserrana y facilita el acceso a la Universidad Interserrana del Estado de Puebla. El tramo va del entronque de Agua Dulce, a la altura del kilómetro 39 de la Interserrana, hasta Amixtlán, y dará continuidad a los 40.55 kilómetros rehabilitados en 2025, de Zacatlán a La Cumbre.

Los trabajos mejorarán la conectividad de localidades como Amixtlán, Cuautotola, Santa Cruz, El Ocotal, Coyay, San Felipe Tepatlán, Jojupango, Tlayehualancingo, Tepango de Rodríguez y Ahuacatlán.

El módulo tendrá cobertura en Ahuacatlán, Huitzilan de Serdán, Xochitlán de Vicente Suárez, Tepetzintla, Cuautempan, Hermenegildo Galeana, Zapotitlán de Méndez, Amixtlán, Zongozotla, Camocuautla, Tepango de Rodríguez, San Felipe Tepatlán y Coatepec, y también podrá intervenir ante contingencias, particularmente durante la temporada de lluvias, cuando se registran derrumbes, deslaves y daños en caminos rurales.

Autoridades estatales reportaron que la maquinaria ya ha sido utilizada para retirar derrumbes, rehabilitar caminos sacacosechas y restablecer la comunicación en comunidades afectadas de municipios como San Felipe Tepatlán, Hermenegildo Galeana, Zapotitlán de Méndez, Amixtlán, Tepango de Rodríguez y Zongozotla.

Alcaldes y representantes comunitarios reconocieron el respaldo del gobierno estatal para atender carreteras que, señalaron, permanecieron en malas condiciones durante años. Destacaron que la rehabilitación de las vialidades facilitará el traslado de habitantes, el acceso a servicios y el desarrollo de actividades productivas y turísticas en la región.