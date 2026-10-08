Mexicana de Aviación apunta a la rentabilidad en 2030 tras crecer 83% su oferta de asientos

Mexicana de Aviación busca dejar atrás su etapa de consolidación para avanzar hacia el equilibrio financiero y la rentabilidad, una meta que la aerolínea prevé alcanzar a partir de 2030, de acuerdo con su director, el general Leobardo Ávila Bojórquez.

El directivo destacó el crecimiento que ha registrado la compañía desde el inicio de sus operaciones, particularmente en su capacidad de transporte. Como parte de esta expansión, la aerolínea incorporó cinco aeronaves adicionales, con lo que su flota llegó a 10 aviones.

Este incremento ha permitido elevar en 83 por ciento la oferta de asientos respecto al arranque de operaciones, además de contribuir a que Mexicana supere los 1.2 millones de pasajeros transportados.

Hoy presentamos los avances de Mexicana, la aerolínea del pueblo de México, avances para fortalecer la conectividad aérea que impacta al desarrollo turístico”, señaló Ávila Bojórquez.

El director explicó que la incorporación de las nuevas aeronaves forma parte de la estrategia para fortalecer las operaciones y ampliar la conectividad aérea. Precisó que dos de las unidades incorporadas recientemente todavía se encuentra en proceso de certificación.

Este incremento ha permitido elevar en 83 por ciento la oferta de asientos respecto al arranque de operaciones. Cuartoscuro

Mexicana amplía su oferta para pasajeros

Además del crecimiento de su flota, Mexicana de Aviación ha desarrollado nuevos productos y servicios con el objetivo de facilitar el acceso a los viajes y fortalecer la experiencia de sus usuarios.

Entre ellos se encuentran:

La tarjeta de crédito MiFel Mexicana.

La tarjeta de crédito MiFel Mexicana. La promoción “Martes de Primera”.

La participación de la aerolínea en El Buen Fin.

Los paquetes “Viaje Todo Pagado”.

El programa de lealtad “Mexicana Frecuenta”.

A esta oferta se suma Mexicana Cargo Service, servicio enfocado en el transporte de mercancías, así como el fortalecimiento de sus canales de venta y atención al cliente.

La estrategia busca que el crecimiento de la capacidad operativa vaya acompañado de una mayor diversificación de servicios y de nuevas opciones para los usuarios.

Con una flota que prácticamente se ha duplicado respecto a sus primeros meses de operación y un crecimiento de 83 por ciento en la disponibilidad de asientos, Mexicana apuesta por continuar aumentando su presencia en el mercado aéreo nacional.

La meta financiera está puesta en 2030, año en el que la administración de la aerolínea prevé alcanzar el equilibrio y avanzar hacia una operación rentable.

Para ello, la compañía deberá mantener el crecimiento de pasajeros, aprovechar la capacidad de su nueva flota y consolidar sus distintas líneas de negocio, mientras continúa ampliando la conectividad aérea y su oferta de servicios.