Carlos 'Gullit' Peña volvió a ser noticia, pero esta vez lejos de las canchas. El exfutbolista acudió a una reunión de aspirantes de Morena a la coordinación municipal de León, Guanajuato, en la que fue señalado de presentarse en aparente estado de ebriedad y de tocar inapropiadamente a la exregidora Gabriela Echeverría.

El encuentro reunió a al menos 18 de los 28 aspirantes a encabezar la candidatura de Morena por la alcaldía de León, quienes firmaron un acuerdo para respaldar la decisión del partido y mantener la unidad de cara al proceso electoral de junio de 2027.

Sin embargo, la reunión se vio envuelta en polémica tras la llegada del exjugador, quien, según testimonios de asistentes, habría mostrado dificultades para hablar y caminar.

Se veía borracho, traía lentes oscuros, se le dificultaba pronunciar palabras, le pidieron una foto y no se entendía lo que decía, se tropezó dos veces, se metió al baño y tardó mucho en salir y pensábamos que ya se había ido, muy triste y lamentable lo que le pasa al Gullit”, relató uno de los asistentes.

Gabriela Echeverría denuncia presuntos tocamientos

La exregidora de León y exaspirante a diputada Gabriela Echeverría acusó a Peña de tocarla inapropiadamente durante la reunión. De acuerdo con su relatoa medios loacles, el exfutbolista se sentó a su lado y comenzó a bromear, hasta que ocurrió el presunto contacto físico que denunció.

Al principio no me percaté porque no soy catadora de eso (si noto que el futbolista iba ebrio), pero se sentó junto a mí y empezó a bromear. Yo reí con él, fui amable, pero hubo un momento en el que fui tocada por el 'Gullit' y yo no lo voy a permitir”, declaró.

Echeverría aseguró que solicitará a Morena que tome medidas contra el exfutbolista, incluido su posible separación del proceso interno y del partido.

Morena investigará el caso

Rudel Oliva, presidente del Consejo Estatal de Morena, confirmó que se dará seguimiento a las acusaciones y que notificará a las instancias correspondientes para iniciar un procedimiento que permita determinar la situación de Peña.

Vamos a ver qué va a pasar con el 'Gullit' Peña, pasó una situación complicada, yo como presidente del Consejo tengo que dar aviso a las autoridades y se hará un proceso”, señaló.

El exjugador se retiró de la reunión sin pronunciarse sobre los señalamientos. Antes de abandonar el lugar, habría tomado fotografías con personal del restaurante donde se desarrolló el encuentro.

La presencia de Peña en la reunión forma parte de su intención de incursionar en la política. Hace aproximadamente un mes, el exfutbolista se registró en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación municipal de la llamada Cuarta Transformación en León, cargo que forma parte de la ruta para definir a los aspirantes rumbo a las elecciones de 2027.

El exjugador, de 36 años, nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero construyó una parte importante de su carrera en León, donde se convirtió en uno de los referentes de 'La Fiera'.

Peña fue integrante del equipo que consiguió el ascenso a Primera División en 2012 y posteriormente participó en el bicampeonato de Liga MX, con los títulos del Apertura 2013 y Clausura 2014.