Fausto Isidro, “El Chapo Isidro”, Meza Flores habría sido arrestado y comparecido personalmente ante una corte federal en San Diego en 2025, de acuerdo con documentos oficiales.

Un documento fechado el 13 de mayo de 2025 al que Excélsior tuvo acceso y en el que Meza Flores aparece como acusado, dice que “el acusado ha sido arrestado y ha comparecido por primera vez en San Diego, California”.

El mismo documento constata que se trata de Meza Flores porque, debajo de su nombre, el documento lo refiere como “también conocido como El Chapo Isidro”.

Los cargos coinciden con los que enfrenta Meza Flores y son los que le habría informado la corte en esa comparecencia inicial de mayo del año pasado.

Un gran jurado en San Diego le formuló cargos desde 2019 por conspiración internacional para distribuir sustancias controladas, conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para lavar instrumentos monetarios. Son tres cargos por conspiración por los que enfrentaría 60 años de prisión, de ser encontrado culpable.

El caso de “El Chapo Isidro” estuvo sellado en la corte de San Diego desde la formulación de cargos el 10 de abril de 2019 hasta el 13 de mayo de 2025, cuando la fiscalía federal en San Diego solicitó que el caso se hiciera público porque el acusado ya había sido arrestado y comparecido ante un tribunal federal.

Sin embargo, aun con esa solicitud de abrir el caso al público, el proceso siguió cerrado.

Cabe la posibilidad de que el proceso del caso clasificado como 19-CR-1272-WQH siga sellado porque el acusado saldría de prisión por alguna razón.