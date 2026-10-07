La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 7 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 7 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

7:37 Horas | Sheinbaum firma decreto de reforma contra doble nacionalidad para quienes quieran ser gobernadores o presidentes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto para la entrada en vigor de la reforma contra la doble nacionalidad para quienes quieran ser gobernadores o presidentes a partir de 2028, luego de que la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado por mayoría calificada, así como por 22 congresos locales.

"Hoy firmamos el decreto ya aprobado por el Senado por mayoría calificada, en la Cámara de Diputados, por mayoría calificada, y por los congresos estatales de que ningún presidente o presidenta, gobernador o gobernadora pueden tener doble nacionalidad. A partir del 2028 quien quiera postularse a gobernadora o gobernador, jefe de Gobierno o jefa de gobierno, presidenta o presidente sólo puede ser mexicano, de eso se trata este decreto", dijo la mandataria.

Adelantó que el decreto se publicará hoy en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Mañanera de Sheinbaum hoy 7 de octubre: Video completo