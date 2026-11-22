Una mujer identificada como T. L. M., integrante de una banda delictiva, recibió una sentencia condenatoria de 142 años de prisión al acreditarse su responsabilidad penal en los delitos de secuestro agravado e inhumación clandestina, cometidos en dos casos registrados en 2013, en Oaxaca.

De acuerdo con los expedientes penales, ambos crímenes fueron atribuidos a una célula criminal que operaba en la zona conurbada de Oaxaca y mantenía una casa de seguridad en la colonia Las Razas, en el municipio de San Pedro Ixtlahuaca.

En dos episodios distintos, ocurridos en agosto y noviembre de 2013, cada víctima fue plagiada en la vía pública y trasladada a esa casa de seguridad, donde la mantuvieron en cautiverio mientras exigían rescate y, después, la asesinaron.

Tras valorar las pruebas recabadas y presentadas por el Ministerio Público, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca consideró el grado de culpabilidad como máximo y dictó fallo condenatorio.

La pena se desglosa en 70 años de prisión por cada uno de los dos delitos de secuestro agravado y dos años por inhumación clandestina cometido en agravio de la sociedad, lo que suma 142 años de cárcel.

Adicionalmente, la autoridad judicial ordenó el pago de una multa por un millón 534 mil 500 pesos y estableció la condena a la reparación del daño en abstracto.