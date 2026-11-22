Una mujer de origen colombiano fue ingresada al penal femenil de Saltillo por su probable responsabilidad en el robo de dos viviendas en un fraccionamiento residencial de la capital de Coahuila.

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, del estado de Morelos y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, lograron lo anterior.

Se trata de Jennifer “N”, de 33 años, originaria de Colombia.

De acuerdo con las investigaciones del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto, de la Comisaría y Protección Ciudadana de Saltillo, en diciembre del 2025 se registraron dos robos en el fraccionamiento Nogalar del Campestre, de donde fueron sustraídas diversas piezas de joyería y dinero en efectivo.

Durante las investigaciones se identificó un vehículo probablemente involucrado en los hechos: un automóvil BMW con placas de circulación del estado de Coahuila, de las que más tarde se determinó que habían sido clonadas y que las originales correspondían al estado de Morelos.

Las indagatorias, el apoyo de las cámaras de videovigilancia urbana y el trabajo coordinado permitieron ubicar y detener, en enero del presente año, a Jennifer, quien fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, inicialmente por un proceso por posesión de narcóticos.

Sin embargo, la Comisaría de Seguridad de Saltillo mantuvo el seguimiento al caso por su probable participación en el robo a las dos viviendas en la ciudad.

Derivado de ese seguimiento del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto y en coordinación permanente con la Policía de Investigación de la Ciudad de México y la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se cumplimentó la orden de aprehensión por robo.

La mujer detenida fue ingresada al penal de Saltillo y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con su proceso.