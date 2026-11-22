La Policía Estatal, a través de la Policía Turística, arrestó a dos personas que agredieron verbal y físicamente al senador Gerardo Fernández Noroña cuando recorría el Centro Histórico de Oaxaca acompañado por su familia, en inmediaciones del templo de Santo Domingo de Guzmán.

Ante la agresión, personal de un hotel los resguardó y solicitó la intervención urgente de efectivos de la corporación.

Los detenidos se identificaron como Jesús Guerra Yunes, de 50 años, originario de Querétaro, y David Zepeda de Hoyos, de 52 años, originario de Celaya, Guanajuato, quienes fueron trasladados al cuartel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ambas personas fueron puestas a disposición del comisario en turno por faltas administrativas; antes de remitirlas al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, una persona cubrió la fianza y quedaron libres.

A través de un video en sus redes sociales, el legislador petista expuso que mientras paseaba por las calles del Centro Histórico, donde se ubican restaurantes, galerías y tiendas de artesanías, un sujeto afuera de una mezcalería lo llamó por su nombre y posteriormente empezó a insultarlo.

Relató que varias personas —al parecer en estado de ebriedad— lo insultaron y lo lastimaron de la mano izquierda, además de agredir a su compañera Emma y a un tercero al que identificó como Emilio.

“La derecha está generando violencia en mi contra. Acabo de vivir un incidente muy grave en el centro de Oaxaca”, señaló.

También en su cuenta de X escribió:

“Pueden no estar de acuerdo con nuestra posición política y pueden cuestionarla. Lo que no tienen derecho es a la agresión física. Están en la más absoluta provocación”.

“¿Van a decir que mi presencia los provoca?”, preguntó, tras contrastar que la gente de Oaxaca es muy cálida frente a este grupo alcoholizado y agresivo.

La capital oaxaqueña concentra cientos de restaurantes-bar, principalmente en el Centro Histórico y colonias cercanas, por su vocación turística; sin embargo, son frecuentes las quejas de los vecinos por los inconvenientes que acarrea la venta sin control de bebidas alcohólicas y las riñas entre comensales bajo sus influjos.