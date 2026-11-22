Un hombre perdió la vida en el lugar donde fue localizado con lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, mientras que una mujer falleció horas después en un hospital, luego de ser trasladada para recibir atención médica, en hechos registrados en la comunidad de Presas, municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo.

El hallazgo de ambas personas ocurrió durante la tarde de este sábado 21 de noviembre, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad para resguardar la zona y evitar la alteración de posibles indicios.

En el lugar fue confirmado el fallecimiento del hombre, mientras que la mujer fue auxiliada y trasladada al Hospital Integral Cinta Larga, donde, pese a los esfuerzos médicos, murió debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Tras lo ocurrido, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las investigaciones correspondientes mediante una carpeta de investigación, con el propósito de esclarecer las circunstancias de ambos fallecimientos y establecer si están relacionados.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni mayores detalles sobre cómo ocurrieron los hechos.