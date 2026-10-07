Sheinbaum descarta amenaza contra gobernador de Nayarit tras caída de avioneta; apunta a desperfecto

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que la caída de una aeronave utilizada por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, esté relacionada con una amenaza o un posible ataque en contra del mandatario estatal.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que, de acuerdo con la información con la que cuenta hasta el momento el Gabinete de Seguridad, no existen elementos que vinculen el incidente con alguna agresión dirigida contra Navarro Quintero.

No tenemos información de que haya alguna amenaza. Tuvo un desperfecto, por lo que sé; no hay nada que tenga el Gabinete de Seguridad que lo asocie a alguna situación en contra del gobernador”, afirmó.

Sheinbaum Pardo explicó que la aeronave era utilizada por el gobernador de Nayarit, pero insistió en que, con los datos disponibles para las autoridades federales, su desplome no estaría relacionado con un atentado.

La mandataria federal indicó que corresponderá a las autoridades competentes proporcionar mayores detalles sobre las causas del incidente y la investigación que se lleva a cabo.

Que informe la Secretaría de Seguridad”, señaló Sheinbaum al referirse a la información que deberá ser proporcionada sobre el caso.

El incidente ocurrió en Nayarit y generó cuestionamientos sobre la posibilidad de que la aeronave hubiera sido objeto de un ataque dirigido contra el gobernador. Sin embargo, la presidenta sostuvo que hasta ahora el Gabinete de Seguridad no cuenta con información que respalde esa hipótesis.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit mantiene información sobre el caso y, de acuerdo con reportes publicados este miércoles, se investiga el origen de la caída de la aeronave.