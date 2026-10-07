Sheinbaum refrenda orgullo por Morena y pide a gobernantes mantener principios de la 4T
La mandataria recordó que estuvo presente en los orígenes del movimiento y destacó su vínculo con el proyecto político que posteriormente se convirtió en partido.
En el marco del aniversario de Morena, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó sentirse orgullosa de pertenecer al movimiento político y llamó a quienes ocupan cargos públicos bajo sus siglas a mantener los principios con los que, dijo, se construyó la Cuarta Transformación.
Me siento muy orgullosa de pertenecer a este movimiento”, expresó la mandataria, al referirse a la celebración de Morena y a su propia trayectoria dentro de la organización política.
Sheinbaum Pardo recordó que estuvo presente en los orígenes del movimiento y destacó su vínculo con el proyecto político que posteriormente se convirtió en partido. Señaló que desde el gobierno de México se busca mantener los principios que dieron sustento a la Cuarta Transformación y que forman parte de lo que ha denominado “humanismo mexicano”.
La presidenta subrayó que quienes llegaron a puestos de responsabilidad pública desde Morena deben conducirse de acuerdo con los valores del movimiento, particularmente bajo las premisas de “no mentir, no robar y no traicionar”.
En ese sentido, sostuvo que el ejercicio de gobierno debe mantener congruencia con los principios que dieron origen al movimiento y con la visión que, desde su administración, se busca impulsar.
La mandataria también destacó la honestidad de dirigentes y militantes de Morena y aprovechó la conmemoración para refrendar públicamente su pertenencia al partido.
Con ello, la mandataria combinó el reconocimiento a su trayectoria dentro de Morena con un llamado a mantener los principios que, de acuerdo con su discurso, deben regir a los gobiernos emanados del movimiento.