Sheinbaum refrenda orgullo por Morena y pide a gobernantes mantener principios de la 4T

En el marco del aniversario de Morena, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó sentirse orgullosa de pertenecer al movimiento político y llamó a quienes ocupan cargos públicos bajo sus siglas a mantener los principios con los que, dijo, se construyó la Cuarta Transformación.

Me siento muy orgullosa de pertenecer a este movimiento”, expresó la mandataria, al referirse a la celebración de Morena y a su propia trayectoria dentro de la organización política.

Sheinbaum Pardo recordó que estuvo presente en los orígenes del movimiento y destacó su vínculo con el proyecto político que posteriormente se convirtió en partido. Señaló que desde el gobierno de México se busca mantener los principios que dieron sustento a la Cuarta Transformación y que forman parte de lo que ha denominado “humanismo mexicano”.

La presidenta subrayó que quienes llegaron a puestos de responsabilidad pública desde Morena deben conducirse de acuerdo con los valores del movimiento, particularmente bajo las premisas de “no mentir, no robar y no traicionar”.

En ese sentido, sostuvo que el ejercicio de gobierno debe mantener congruencia con los principios que dieron origen al movimiento y con la visión que, desde su administración, se busca impulsar.

La mandataria también destacó la honestidad de dirigentes y militantes de Morena y aprovechó la conmemoración para refrendar públicamente su pertenencia al partido.

Con ello, la mandataria combinó el reconocimiento a su trayectoria dentro de Morena con un llamado a mantener los principios que, de acuerdo con su discurso, deben regir a los gobiernos emanados del movimiento.