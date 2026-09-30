La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 30 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 30 de septiembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

8:24 Horas | Sheinbaum celebra aprobación de reforma contra doble nacionalidad para candidatos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Senado haya aprobado la reforma que envió contra la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República o a gubernaturas, al tiempo que cuestionó a la oposición por votar en contra y buscar enterrar la iniciativa al asegurar que el gobierno de México le quitaba el derecho a los paisanos a tener doble nacionalidad.

"Las y los presidentes de México sólo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo a quién defender. Quisieron hacer una campaña diciendo que no permitimos la doble nacionalidad para nuestros paisanos, falso de cualquier falsedad", puntualizó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 30 de septiembre: Video completo