La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 29 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 29 de septiembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

8:28 Horas | Suman más de 7 millones de personas credencializadas para Servicio Universal de Salud

La credencialización para el Servicio Universal de Salud avanza y hasta el momento suman más de 7 millones de personas que han realizado el trámite, informó el subsecretario de Salud, Eduard Clark, quien indicó que este proceso continúa para adultos mayores en los estados que están adheridos al IMSS-Bienestar.

El funcionario federal explicó que adicionalmente a la credencial se pondrán en operación 12 mil 750 consultorios para la atención primaria y para los cuales se abrió una convocatoria el pasado 14 de septiembre para médicos, en la cual más de 70 mil personas manifestaron estar interesadas, mientras que en enero de 2027 iniciará el intercambio de servicios como emergencias, código máster, infarto, cerebro, entre otros.

7:46 Horas | 'Polo' tocará tierra en Sonora como huracán categoría 1 esta mañana

El huracán Polo mantiene su trayectoria hacia Sonora, en donde tocará tierra la mañana de este martes en inmediaciones de Guaymas como categoría 1, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velásquez Alzúa.

La funcionaria federal aseguró que en Sonora están preparados, informados y a espera de la llegada del ciclón, que se prevé toque tierra entre las 8 y 9 de la mañana, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

7:44 Horas | Gobernador de BCS reporta saldo blanco tras impacto del huracán 'Polo'; hoy evaluarán los daños

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reportó saldo blanco en el estado tras el impacto del huracán Polo como categoría 2 durante la madrugada de este martes, por lo que agradeció a la población por haber atendido las indicaciones de las autoridades de Protección Civil al resguardarse en sus viviendas o en los refugios temporales habilitados ante el riesgo en sus casas.

"El paso del huracán en Baja California Sur nos ha dejado lluvia pero ninguna pérdida humana que es lo más importante", dijo el gobernador, quien adelantó que este mismo martes iniciarán con la evaluación de los daños materiales.

Agregó que en los refugios que se habilitaron se atendieron a casi 700 personas y agradeció también el apoyo de las fuerzas federales que fueron desplegadas en el estado para atender la emergencia.

Mañanera de Sheinbaum hoy 29 de septiembre: Video completo