La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 26 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 26 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

8:27 Horas | Sheinbaum recorrerá el país para dar a conocer las acciones de gobierno con motivo de su segundo informe

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizará una gira por el país para presentar las acciones de gobierno y los resultados con motivo de su segundo informe, el cual presentará el próximo 1 de septiembre ante el Congreso de la Unión y concluirá su gira en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino en el que dará a conocer en específico las acciones en la capital del país.

"El informe del 1 de septiembre es aquí, después nos vamos a todas las entidades de jueves a domingo durante 3 o 4 semanas y después cerramos en el Zócalo, pero para la Ciudad de México ya no es un evento nacional, sino el evento de la Ciudad de México del informe de lo que estamos haciendo en la Ciudad de México será en el Zócalo, no es un evento masivo", explicó.

Agregó que con motivo de su Segundo Informe de Gobierno el martes 1 de septiembre no habrá conferencia matutina ni tampoco el 15 y 16 de septiembre debido a la Independencia de México.

7:50 Horas | Presentan Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental; en esto consiste

La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, presentó la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental con la que el gobierno federal busca enfrentar los nuevos desafíos como el cambio climático a través de la aplicación de innovación y tecnología, integrando los avances científicos, y de fortalecer la prevención y restauración con participación ciudadana.

"Estamos actualizando una ley de 1988, han pasado 40 años es importante que respondamos con una visión humanista y cercana a la gente", dijo la secretaria de Medio Ambiente, quien destacó que esta nueva ley integra una programa de restauración ecológica, provee de nuevas herramientas para atender este problema y da más certeza jurídica a las comunidades e inversiones.

"Garantiza un medio ambiente sano para proteger la salud de niñas y niños, asegura el acceso a la información y a la justicia ambiental, evita daños ambientales y protege los derechos de las personas y comunidades", puntualizó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 26 de agosto: Video completo