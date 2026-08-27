‘No me voy a rajar’, dice Grecia Quiroz y recuerda promesa a Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, aseguró que mantendrá la lucha política que inició junto con su esposo, el exedil Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025. En un mensaje difundido este jueves, recordó una conversación que ambos sostuvieron días antes del homicidio y en la que hicieron una promesa que, afirmó, está decidida a cumplir.

¡No nos vamos a rajar en esta lucha!”, fueron las palabras que, de acuerdo con Quiroz, ambos pronunciaron la noche del 21 de octubre de 2025, cuando hablaron sobre los acontecimientos que enfrentaban y sobre el escenario político que estaba por venir.

Recuerdo que ese último 21 de octubre del 2025 justo en la noche, como acostumbrábamos platicar de lo sucedido en el transcurso del día, los dos hicimos una promesa y lo dijimos con estas palabras: ¡no nos vamos a rajar en esta lucha!”.

La presidenta municipal señaló que, después del asesinato de Carlos Manzo, tiene más claro que debe mantener aquel compromiso, pese a las dificultades que todavía enfrenta.

Carlos Manzo, no te fallaré en esa promesa”.

En su mensaje, Grecia Quiroz aseguró que no abandonará el camino que emprendió junto con el exalcalde y afirmó que continuará trabajando por sus hijos y por quienes creen que las condiciones de Uruapan pueden cambiar.

Y pase lo que pase, Carlos Manzo, no te fallaré en esa promesa que juntos hicimos; no me voy a rajar, por ti, por nuestros hijos, pero sobre todo por todos aquellos que siguen creyendo que las cosas si pueden cambiar”.

La alcaldesa también hizo una petición personal a su esposo fallecido:

“Solo te pido que desde donde estés cuides a nuestros hijos y a mí, porque me queda claro que nadaré en un mar inmenso lleno de tiburones”.

Quiroz reiteró que los habitantes de Uruapan no están solos y sostuvo que continuará con la ruta política que comenzó Carlos Manzo.

Grecia Quiroz responde a señalamientos por Samuel “N”

El mensaje de la alcaldesa ocurre en medio de los señalamientos relacionados con Samuel “N”, detenido por su presunta participación en la filtración de información sobre la agenda de Carlos Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La exsecretaria particular de Manzo, Yesenia Méndez, señaló ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) que Quiroz habría recomendado a Samuel “N” para ocupar un cargo dentro del Ayuntamiento de Uruapan y posteriormente le habría asignado un nuevo puesto tras el asesinato del exalcalde.

A estas acusaciones se sumó Juan Daniel Manzo, hermano de Carlos Manzo, quien afirmó que Samuel “N” habría regresado al ayuntamiento con un salario de 70 mil pesos.

Ante estos señalamientos, Grecia Quiroz pidió que se presenten pruebas.

Si él tiene las pruebas, yo le pediría que las presente, así como presente las pruebas de lo que dice de que en noviembre, que yo le subí el sueldo a Samuel y que hasta le di una compensación o no sé qué”.

La alcaldesa sostuvo que sus colaboradores y ella han estado dispuestos a colaborar con las investigaciones y rechazó que pretenda encubrir a alguna persona.

Yo no voy a tapar a nadie, y al fiscal en su momento le quedó claro. Si hay alguien que no va a dejar esta lucha soy yo”.

Niega pago de defensa a escoltas de Carlos Manzo

Otro de los señalamientos que rechazó la presidenta municipal es que el Ayuntamiento de Uruapan estaría pagando con recursos públicos la defensa legal de siete escoltas de Carlos Manzo que permanecen detenidos por su presunta implicación en el homicidio.

Quiroz negó de manera tajante que exista ese pago y nuevamente pidió que se presenten pruebas que respalden la acusación.

La alcaldesa también cuestionó algunos aspectos del testimonio de Yesenia Méndez y afirmó que la exsecretaria tenía acceso a información relacionada con la agenda privada de Carlos Manzo.

Además, señaló que el día del asesinato se realizaron modificaciones en un grupo de WhatsApp utilizado por integrantes del gabinete para compartir información, situación que consideró relevante.