Presentan Ley Ambiental; busca actualizar protección ecológica de México

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó la iniciativa para una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, con la que el Gobierno de México busca actualizar el marco jurídico ambiental y fortalecer la justicia ambiental en el país.

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, destacó que la legislación vigente requiere una actualización, pues no ha sido modificada de manera integral en alrededor de 40 años y ya no responde a los nuevos desafíos ambientales, entre ellos el cambio climático y la degradación de los ecosistemas.

Durante muchas décadas se ejerció un modelo de desarrollo que no contemplaba el medio ambiente de manera integral ni la ecología, sino que se iba mucho por la rentabilidad inmediata y desconocía el bienestar de las comunidades y la protección del patrimonio natural”, señaló.

Bárcena explicó que la nueva propuesta busca garantizar el derecho de todas y todos a un medio ambiente sano, además de incorporar los avances científicos, la innovación y las nuevas tecnologías para fortalecer las políticas de protección ambiental.

La funcionaria detalló que la iniciativa se sustenta en 10 principios que buscan cambiar la relación entre el desarrollo económico, las comunidades y la conservación de la naturaleza. Cuartoscuro

¿Cuáles son los 10 principios de la nueva Ley?

La funcionaria detalló que la iniciativa se sustenta en 10 principios que buscan cambiar la relación entre el desarrollo económico, las comunidades y la conservación de la naturaleza:

El patrimonio natural como fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar. Justicia social y justicia ambiental como objetivos inseparables. Prevenir los daños ambientales antes que repararlos. Conservar y restaurar los ecosistemas para construir un futuro sostenible. Utilizar el conocimiento científico para sustentar las acciones ambientales. Gestionar el territorio junto con las comunidades y con una visión de largo plazo. Impulsar una cultura ambiental. Transitar de una economía que desecha a una economía que aprovecha los recursos. Proteger a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos. Reconocer la protección del patrimonio biocultural como una responsabilidad compartida de toda la nación.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión, donde se analizará y discutirá la propuesta de actualización de la legislación ambiental.

Con esta reforma, el gobierno federal busca que la protección de los ecosistemas, el bienestar de las comunidades y el desarrollo económico formen parte de una misma política ambiental, con mayor énfasis en la prevención, la restauración y la justicia ambiental.