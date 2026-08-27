Atacan con explosivos y armas a policías en Zacatecas; cierran carretera por artefactos sin detonar

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas fueron atacados este jueves con explosivos y armas de fuego en la comunidad de San Luis de Custique, perteneciente al municipio de Tabasco, lo que provocó el despliegue de un operativo y el cierre preventivo de la carretera federal 54 ante la localización de artefactos que permanecían sin detonar.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes realizaban labores de vigilancia tras recibir denuncias de habitantes de la zona cuando fueron agredidos por civiles armados. Los elementos repelieron la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento y la movilización de corporaciones de seguridad hacia el área.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, confirmó que durante el ataque fueron utilizados explosivos y señaló que, aunque se registraron daños materiales, hasta el momento no había víctimas mortales.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, confirmó el ataque y señaló que, aunque se registraron daños materiales, hasta el momento no había víctimas mortales. Especial

Siguen utilizando explosivos, no hay daños físicos, hay daños materiales. Ya se está interviniendo el lugar; ahorita vamos a abordarlo en la mesa de seguridad porque se detectó que había todavía algunos explosivos sin detonar”, informó el mandatario.

Monreal Ávila agregó que la situación se encontraba bajo control y que continuaban los operativos de seguridad en la zona.

Ante el riesgo que representaba la presencia de los artefactos sin detonar, las autoridades determinaron el cierre temporal de la carretera federal 54, por lo que la circulación vehicular fue suspendida en el tramo afectado.

Las corporaciones de seguridad reforzaron los patrullajes y mantienen bajo resguardo los accesos a la comunidad, mientras continúan las labores para asegurar el área y descartar nuevos riesgos para la población.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes realizaban labores de vigilancia tras recibir denuncias de habitantes de la zona cuando fueron agredidos por civiles armados. Especial

Reportes policiacos señalan que al menos un par de elementos habrían presentado lesiones menores; sin embargo, hasta el momento no se ha informado de personas heridas que hayan requerido hospitalización.

El ataque ocurre en medio de una serie de agresiones contra corporaciones de seguridad registradas durante agosto en distintos municipios de Zacatecas.

Apenas dos días antes, elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos en el municipio de Tepechitlán, donde cuatro presuntos integrantes de un grupo criminal fueron abatidos.

A mediados de agosto, en los municipios de Jerez y Juchipila también se registraron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos, con un saldo de cinco personas sin vida y ocho detenidos.

Días antes, un elemento de la Policía Estatal perdió la vida tras el atentado con un coche bomba registrado en el municipio de Luis Moya, ubicado en los límites de Zacatecas con Aguascalientes.