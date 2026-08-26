Sheinbaum recorrerá el país para informar acciones de gobierno; cierre será en el Zócalo CDMX

Este miércoles 26 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que realizará una gira por las entidades del país durante tres o cuatro semanas para presentar las acciones y avances de su administración con motivo de su segundo informe de Gobierno.

La mandataria explicó que, después del informe que presentará el 1 de septiembre, viajará de jueves a domingo por distintos estados de la República para dar a conocer las acciones de su gobierno en cada entidad.

El informe del primero de septiembre es aquí. Después nos vamos a todas las entidades de la República de jueves a domingo durante 3 semanas o 4 semanas. Y después cerramos en el Zócalo”, señaló.

La jefa de Estado, aclaró que el cierre en la capital del país no será un evento masivo, pues estará enfocado exclusivamente en presentar el informe de las acciones realizadas por su administración en la Ciudad de México.

En el marco de los anuncios previos a su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Sheinbaum presentó un balance de los principales indicadores económicos del país y destacó resultados históricos en materia de Inversión Extranjera Directa (IED), empleo y estabilidad cambiaria durante el primer semestre de 2026.

Tomando en cuenta el primer semestre de 2026, estamos hablando de 34 mil 968 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa. ¿No sé si recuerdan que decían que, si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación, que no iba a haber inversión y que el peso se iba a devaluar?”, señaló.

La doctora sostuvo que los resultados contradicen esas previsiones y cuestionó las políticas de administraciones anteriores. “En realidad, no querían aumentar el salario para beneficiar a unos cuantos, esa es la verdad. Nunca los gobiernos del pasado pensaron en el pueblo ni en las y los trabajadores”, afirmó.

Las actividades de la jefa del Ejecutivo durante septiembre estarán marcadas por la presentación de su informe, una gira nacional de varias semanas y posteriormente el cierre de los trabajos en la capital del país. Presidencia

Mañanera tendrá ajustes en septiembre

Derivado de lo anterior, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, informó también que habrá tres días en los que no se realizará la conferencia matutina La Mañanera del Pueblo debido a actividades oficiales y conmemoraciones.

El primero será el 1 de septiembre, cuando la primera presidenta del país presente su segundo informe de Gobierno al frente de la nación, por lo que no habrá conferencia matutina.

Tampoco habrá Mañanera el 15 de septiembre, debido a la celebración del Grito de Independencia, ni el 16 de septiembre, cuando se conmemora el Día de la Independencia de México.

De esta manera, las actividades de la jefa del Ejecutivo durante septiembre estarán marcadas por la presentación de su informe, una gira nacional de varias semanas y posteriormente el cierre de los trabajos en la capital del país.