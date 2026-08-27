Tierra Noble: la razón de la maestría

Una marca que busca recuperar una imagen más sofisticada y compleja del México que representa a través de su bebida nacional. Apuesta que durante 2026 encontró reconocimiento fuera del país, con tres de sus expresiones distinguidas en competencias internacionales.

En la Sierra del Tigre, en Mazamitla, Jalisco, a 7,200 pies sobre el nivel del mar, Tierra Noble encuentra una de las claves de su proceso. Las bajas temperaturas permiten desarrollar fermentaciones más lentas y controladas, mientras que la altura favorece destilaciones cuidadosas, con menor presión y temperatura.

El proceso continúa con la destilación en alambiques de cuello largo, mediante un método lento y controlado que contribuye a definir el carácter de Tierra Noble.

Esa búsqueda también lleva a recuperar técnicas que forman parte de la historia del tequila. Un ejemplo es Tinajas 100, un producto de Tierra Noble en donde se realiza una fermentación en tinajas de barro, una técnica ancestral que aporta complejidad, suavidad y una textura sedosa. El resultado desarrolla aromas dulces y herbales provenientes del agave cocido, además de notas lácteas, especias suaves y flores blancas.

7,200 pies sobre el nivel del mar son la clave del proceso. Foto: Oscar Portilla

Complejo, elegante y sofisticado

La expresión CASAMATA obtuvo una medalla Silver en la San Francisco World Spirits Competition 2026 y Double Gold en el International Spirits Challenge 2026.

El tequila es resultado de un ensamble de agaves de Los Altos y el Valle de Tequila, fermentado y destilado a 7,200 pies sobre el nivel del mar. Posteriormente, armonizado en damajuanas de vidrio, un proceso que busca estabilizar y refinar su perfil para privilegiar las características del agave.

Presentando un aspecto limpio y brillante. Su perfil aromático combina notas herbales y cítricas con matices florales, miel y caramelo de agave, mientras que en boca parte de una entrada suave y fresca para evolucionar hacia notas especiadas y un final persistente.

Tierra Noble Blanco, que recibió Double Gold en la San Francisco World Spirits Competition y Gold en el International Spirits Challenge 2026.

Con un agave multiregión de dos de las principales regiones productoras de Jalisco: el Valle de Tequila y Los Altos de Jalisco, la intención es combinar la complejidad aromática del primero con la potencia, las notas dulces y los matices frutales del segundo.

El resultado es un tequila brillante y limpio, con aromas de agave cocido, notas herbales, menta y cítricos. En boca mantiene una sensación suave y fresca que gana intensidad hasta llegar a un final balanceado.

El tercer reconocimiento fue para Tierra Noble Reposado, que obtuvo Silver en la San Francisco World Spirits Competition y Gold en el International Spirits Challenge 2026.

Marcado por el paso por barricas de roble blanco americano. El proceso aporta un tono dorado y un perfil aromático con notas frutales y dulces, miel de agave cocido, vainilla, chocolate y almendras tostadas. En boca aparecen también matices florales, frutos secos, vainilla, hierbas y cítricos.

Una propuesta que recupera una visión sofisticada del tequila en México. Foto: Oscar Portilla

Historia que trasciende

La apuesta de Tierra Noble va más allá de una colección de botellas. Su discurso parte de recuperar una representación de México vinculada con la arquitectura, el arte, la literatura, la música y la conversación; una visión que, según la marca, quedó durante años opacada por una imagen más limitada del tequila.

Nacida y probada en México, mantiene su presencia en el país mientras avanza en las primeras etapas de su expansión internacional. Su crecimiento fuera de México, señala la marca, parte del éxito y reconocimiento alcanzados en su lugar de origen.

Para Tierra Noble, llevar el tequila al mundo también implica mostrar otra cara de México: una donde la tradición encuentra en la técnica, el conocimiento y la sofisticación nuevas formas de expresión.