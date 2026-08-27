Sellan alianza Salud y SEP para blindar la alimentación en 83 mil escuelas

Las autoridades educativas y del sector salud de todo el país concretaron la consolidación del programa "Vive saludable, vive feliz" en vísperas del ciclo escolar 2026-2027. Durante la inauguración del congreso nacional en la materia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que la estrategia busca transformar el entorno escolar para formar a “la generación más preparada, sana, fuerte y feliz de toda nuestra historia”.

El titular de la SEP enfatizó que, a dos años de la presente administración, el plan articulado mediante la Nueva Escuela Mexicana prioriza la salud integral y la prevención en las aulas. En ese marco, Delgado Carrillo señaló que "tener el archivo digital y el registro de salud de los 10.8 millones de niñas y niños de 83 mil primarias públicas del país significa una gran tarea y un reto que tendrá respuestas en este Congreso Nacional", con el propósito de erradicar la comida chatarra y combatir las adicciones desde temprana edad.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, calificó esta política interinstitucional como un hito para la medicina preventiva del Estado mexicano. El mandatario estatal subrayó ante los delegados que el proyecto "representa un antes y un después en materia de salud pública", al tiempo que refrendó la colaboración local para mantener "la coordinación con las autoridades federales para consolidar un Chiapas con prosperidad".

El diagnóstico médico territorial cuenta ya con un censo preciso tras desplegar brigadas de atención especializada en todo el territorio nacional. Al respecto, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, confirmó que la estrategia abarcó “10 millones 826 mil 294 niñas y niños de 83 mil 728 escuelas del país”, apoyados por 738 promotores que impartieron más de 293 mil sesiones formativas sobre hábitos de vida saludable.

La infraestructura alimentaria también atraviesa un proceso de reconversión nutricional para garantizar el desarrollo físico de la infancia en las comunidades más vulnerables. La titular del Sistema Nacional DIF, Rocío García Pérez, informó que actualmente “proporcionamos alrededor de 6.5 millones de raciones alimentarias diariamente mediante 39 mil cocinas escolares”, fijando la meta sexenal para que el 85 por ciento de los desayunos se entreguen bajo la modalidad de alimentos calientes.

En la estrategia preventiva participa de manera activa el personal médico y de enfermería de las instituciones de seguridad social del país. La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Alva Santos Carrillo, destacó el despliegue operativo realizado para diagnosticar a los menores y aseveró que "desde el Instituto Mexicano del Seguro Social nos sumamos a estos trabajos con el fin de llevar a cabo una de las tareas más titánicas hasta ahora realizadas".

El modelo mexicano ha comenzado a posicionarse como un referente internacional en materia de derechos de la infancia y entornos escolares protegidos. Representantes de UNICEF en México reconocieron el alcance de la política pública al destacar que “los avances alcanzados durante el primer año de implementación son resultado del trabajo coordinado entre las instituciones federales, los gobiernos estatales y los equipos responsables”, reiterando el acompañamiento técnico del organismo internacional.