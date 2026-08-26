Semarnat pide renuncia de su representante en Nayarit tras polémicas por permisos y concesiones

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó que solicitó la renuncia del representante de la dependencia en Nayarit, en medio de las controversias surgidas por permisos, concesiones y proyectos en zonas costeras de la entidad.

La decisión ocurre después de una serie de conflictos ambientales en Nayarit y áreas aledañas, entre ellos los registrados en Playa Las Cocinas y Playa Los Burros, así como otros casos relacionados con el desarrollo turístico en Bahía de Banderas y la zona de Puerto Vallarta.

Uno de los casos que mayor atención ha generado es el de Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, donde la Semarnat determinó en julio pasado revocar una concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) otorgada a la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V., luego de acreditar incumplimientos a las condiciones establecidas en el título de concesión.

De acuerdo con la dependencia federal, se detectó la ejecución de obras e instalaciones que no habían sido autorizadas por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros.

El conflicto en Las Cocinas comenzó a escalar después de que habitantes y actores locales denunciaran afectaciones y restricciones al acceso a la playa. Ante ello, distintas dependencias federales y autoridades locales establecieron mesas de diálogo para atender las inconformidades.

Cabe señalar que la medida no implica por sí misma que el funcionario haya sido declarado responsable de alguna irregularidad. Karina Tejada

La solicitud de renuncia al representante de Semarnat en Nayarit fue dada a conocer este miércoles por Bárcena y se produce mientras el gobierno federal mantiene bajo revisión distintos conflictos relacionados con el aprovechamiento de zonas costeras.

Cabe señalar que la medida no implica por sí misma que el funcionario haya sido declarado responsable de alguna irregularidad, pues la decisión se da en el contexto de una revisión institucional sobre la actuación de la representación federal y el manejo de expedientes relacionados con permisos y concesiones.

En el caso de Las Cocinas, la propia Semarnat señaló que la revisión involucró a distintas áreas de la dependencia, además de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR), con análisis técnicos y jurídicos sobre las obras realizadas.

La controversia también vuelve a colocar bajo escrutinio la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre, espacio en el que la Semarnat tramita concesiones, permisos y autorizaciones para determinados usos, además de regular obras que puedan modificar la morfología de las costas.

Con la salida del representante en Nayarit, la atención estará ahora en las decisiones que adopte la Semarnat para resolver los conflictos pendientes, garantizar el acceso público a las playas y asegurar que cualquier proyecto turístico o intervención en zonas costeras cumpla con la legislación ambiental y las condiciones establecidas en las concesiones federales.