La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 23 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 23 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 23 de marzo de 2026

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8:51 Horas | Titulares de Profepa, ASEA y Pemex revisarán daños por derrame de crudo en Golfo de México

Los titulares de la Profepa, ASEA y Petróleos Mexicanos evaluarán los daños causados por el derrame de crudo en el Golfo de México que afecta a Veracruz y Tabasco y ya ha provocado la muerte de diversas especies, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reiteró que Pemex no fue la responsable de ello, pero está apoyando en la limpieza.

"Hubo un derrame como ustedes saben de un barco que se están haciendo todavía las investigaciones y pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir porque ya hay delito penal en este caso. No es derrame de Pemex y Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y playas. Le pedí director de Pemex que vaya para ver la situación y ver si se requieren más recursos para la limpieza", comentó y agregó que en el lugar ya se encuentra Mariana Boy de Profepa y la nueva titular de ASEA.

8:44 Horas | Siempre vamos a reivindicar derecho del pueblo cubano a su autodeterminación: Sheinbaum a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ante una posible escalada o ataque de Estados Unidos a Cuba, siempre va a reivindicar el "derecho del pueblo cubano a su autodeterminación" y pidió que ante cualquier conflicto se usen las vías multilaterales, a la vez que hizo un llamado a la ONU para envíe ayuda humanitaria a la isla.

"Es público que ellos, Cuba y Estados Unidos, tienen conversaciones, buscando siempre una solución pacífica y nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y de Estados Unidos buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar cualquier conflicto.

"Hoy partió otro barco de ayuda humanitaria y vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria. También han ido brigadas internacionales, que han salido de México, ahí se les ha apoyado para que no vayan solas las embarcaciones, entonces para que no vayan a tener algún problema el transcurso, como son pequeñas.

"Reivindicamos y siempre lo vamos reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación y siempre frente a cualquier conflicto debe usarse vías multilaterales, la Organización de las Naciones Unidas y que ONU también debería enviar ayuda humanitaria", comentó.

8:02 Horas | Conagua estima adeudo de casi 12 mil mdp de empresas por irregularidades en sus títulos de concesión de agua

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, dio a conocer que empresas que tienen títulos de concesión de agua tienen un adeudo de casi 12 mil millones de pesos por irregularidades sobre éstas, por lo que las llamó a regularizarse para evitar sanciones e incluso que lleguen a perderlos.

El funcionario expuso algunos casos como el de una refresquera, la cual tiene 18 títulos de concesión con una diferencia de 2,842,145 m3 que no registran pago alguno, además de que 10 títulos sobreexplotan la concesión en casi un millón de m3 y 42 concesiones no cuentan con medidor y 10 títulos incumplen con los pagos.

Además, se detectó que una embotelladora de agua no contaba con medidores, había construcciones irregulares en zona federal. De los 3 títulos, sólo pagaba 1 y hacía descargas sin autorización. Del adeudo inicial de 43.88 millones de pesos ha pagado 23.65 millones.

vjcm