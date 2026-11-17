La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez encabezó la conferencia mañanera del 17 de noviembre de 2026 desde Palacio Nacional en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en China para participar en la Cumbre de la APEC.

Durante la conferencia, la titular de Segob destacó que ninguna de las caravanas de migrantes que se han conformado ha llegado a la frontera con Estados Unidos y llamó al diálogo a los productos de campo; conoce aquí todos los temas de la mañanera.

8:15 Horas | No hay necesidad de bloquear: Segob a productores del campo; los llama al diálogo y respetar acuerdos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró a los productores del campo y transportistas que "no hay necesidad de bloquear" al afirmar que hay un diálogo permanente con ellos, por lo que los exhortó a sentarse en la mesa y respetar los acuerdos ante el anuncio de un paro nacional y movilizaciones en diversos puntos del país para este martes.

“No hay necesidad de bloquear y afectar a la población, porque existen canales de diálogo abiertos y siempre la disposición institucional para encontrar soluciones. Entonces, pues el llamado a los productores a mantener el diálogo y a privilegiar los acuerdos”, señaló.

8:05 Horas | Hay 781 migrantes en caravana en Chiapas; INM los persuade de que no podrán llegar a EU

Actualmente hay 781 migrantes, provenientes de Honduras y El Salvador, en la caravana que se encuentra en Mapastepec, Chiapas, a quienes el Instituto Nacional de Migración persuade de que no podrán cruzar hacia Estados Unidos y algunos de sus integrantes ya han desistido de su objetivo, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

"Estamos viendo que hay una caravana en Chiapas que proviene de Honduras y El Salvador, ya varios de los integrantes han retornado a sus países, pero actualmente todavía son 781 integrantes que están en Mapastepec y están recibiendo atención y acompañamientos del Instituto Nacional de Migración durante todo su tránsito por Chiapas.

"Se va a hablando con ellos en el camino para convencerlos, a uno por uno, a veces por grupos, se les analiza la situación con el propósito de facilitar su retorno seguro a su lugar de origen y sólo en algunos casos, si ellos deciden permanecer en México, siempre y cuando se cumplan las condiciones legales para su estadía", comentó.

La funcionaria agregó que se han conformado 24 caravanas de migrantes provenientes de América Central que han llegado a México, particularmente a Chiapas y Oaxaca, pero ninguna de ellas ha llegado a la frontera norte.

7:37 Horas | Casos de sarampión van a la baja y sólo hay 14 activos; buscan recertificación libre de la enfermedad en 2028

Los casos de sarampión van a la baja en el país y hasta ayer sólo se registran 14 casos activos en el país, los cuales se concentran en dos estados: Chiapas y Quintana Roo, informó el subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, Rafael Valdés.

El funcionario detalló que tras el pico alcanzado en febrero de este año con mil 314 casos en una semana, la curva ha mantenido una tendencia sostenida a la baja y respecto a la vacunación destacó de 2025 a lo que va de 2026 se han aplicado casi 41 millones de vacunas y para este año ya se alcanzó el 90% de la meta de vacunación, aunque exhortó a los habitantes a acudir a que les apliquen la dosis si se encuentra en alguno de estos grupos: menores de 6 meses a 9 años y para personas de 10 a 49 años.

Una vez que la tendencia de los casos es a la baja, el gobierno federal implementará un plan de dos fases para pasar del control hacia el cierre del brote y acta de interrupción de la transmisión en 2027 y para 2028 obtener la recertificación que avala a México como un país libre de la enfermedad con 12 meses sin transmisión documentados.

El gobierno federal cuenta con alrededor de 11 millones de vacunas disponibles y busca recuperar el estatus de país libre de sarampión en 2028. Cuartoscuro

7:32 Horas | Sheinbaum se enlaza a la 'mañanera' desde China y anuncia que tendrá una reunión con Trump

Desde China, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se enlazó a la conferencia de este martes y dio a conocer la serie de actividades que ha tenido en el marco de la cumbre de la APEC como su reunión bilateral con el mandatario chino, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y anunció que tendrá una "breve reunión" con Donald Trump.

"Nos da mucho gusto estar con ustedes. Hoy en la mañana estuvimos en un foro económico de la APEC. Ahí hablamos del Plan México, estuvimos hablando alrededor de 10 a 12 minutos lo que ha ocurrido en nuestro país a partir de 2018 y particularmente estos dos años que he estado al frente", dijo la mandataria.

Sheinbaum Pardo celebró el informe del Banco Mundial en el que destaca que alrededor de 17 millones de personas han salido de la pobreza, lo que, dijo, es gracias al nuevo modelo económico implementado por la cuarta transformación.

Sheinbaum celebró el reporte del Banco Mundial que señala que más de 17 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Presidencia

Mañanera de Sheinbaum hoy 17 de noviembre: Video completo