La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que sostendrá un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a China, donde participa en las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

A través de un enlace desde Shenzhen, China durante la conferencia mañanera, presidida por Rosa Icela Rodríguez, la mandataria confirmó que la reunión será de carácter informal con el jefe del Ejecutivo estadunidense, previo a su participación en las actividades correspondientes al encuentro de líderes de la región Asia-Pacífico.

Durante su intervención, Sheinbaum Pardo también destacó los resultados del más reciente informe del Banco Mundial sobre la reducción de la pobreza en México, al señalar que poco más de 17 millones de personas dejaron esta condición.

Esta gran noticia que tuvieron ustedes allá en la mañanera de este último reporte del Banco Mundial, que habla de la disminución de la pobreza de nuestro país, alrededor de poco más de 17 millones de personas salían de la pobreza, gracias a este nuevo modelo económico de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, expresó.

La titular del Ejecutivo atribuyó este resultado al modelo económico impulsado por su movimiento y destacó que la disminución de la pobreza fue uno de los temas abordados durante su participación en el foro, junto con el Plan México.

Respecto a su agenda de actividades en Asia, la presidenta adelantó que se reunirá con el presidente de Vietnam y realizará una visita a un hospital inteligente en China.

Asimismo, informó que el jueves participará en el encuentro de mandatarios del mecanismo APEC y, una vez concluidas las actividades oficiales, emprenderá su regreso a México.