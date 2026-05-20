Rocha Moya está en Sinaloa con escolta estatal

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El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra ubicado en la entidad y cuenta con una escolta con personal estatal y no federal, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

‘El gobernador está en Sinaloa; no ha sido reservada su ubicación, al momento está ahí en el estado. No cuenta con servicios de escolta de alguna institución del Gobierno de México.

“Tiene policía estatal, es lo que tenemos entendido. La escolta corre a cargo del estado, como es gobernador con licencia cuenta con un servicio de escolta, pero del estado, no tiene escolta por parte del Gobierno federal”, explicó García Harfuch.

Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa el pasado 2 de mayo, con la intención de dar paso a las investigaciones sobre su presunta relación con el Cartel del Pacífico.

Estas investigaciones se derivaron de una petición del gobierno de Estados Unidos para la detención de Rocha Moya con fines de extradición, a solicitud de una corte federal de Nueva York.

En conferencia, García Harfuch rechazó las versiones que hablan de una relación entre el Gobierno Federal y el crimen organizado, y puso como ejemplo las acciones que se han realizado en contra de los grupos delictivos.

“Este gobierno, desde el inicio de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido muy claro y contundente con el combate a la delincuencia, las cifras son muy medibles: la baja en homicidios, también es por la atención a las causas y los ejes que ha presentado una y otra vez la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de esos ejes es el aumento en las capacidades de investigación y de inteligencia del Wstado Mexicano.

“La coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad y con las entidades federativas, que ha derivado en un sinnúmero de operativos, una cantidad muy importante de aseguramiento de drogas.

Simplemente este año, en lo que va de este 2026 se detuvieron objetivos sumamente muy relevantes”, dijo García Harfuch.