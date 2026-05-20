Tras denuncia, Profepa realiza acciones de protección para Tortuga Casquito de Vallarta

Después de que Estudiantes Conservando la Naturaleza A.C. denunció ante la comunidad internacional la inacción del gobierno mexicano para frenar el saqueo de la Tortuga Casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), y la pérdida de su hábitat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso en marcha un operativo de inspección en Puerto Vallarta, Jalisco.

El pasado 12 de mayo, personal de la Profepa, realizó una visita a dos predios en el área de anidación de esta especie en crítico peligro de extinción, donde observaron cambios en el uso de suelo, así como desmontes y remoción en terrenos con vocación forestal.

Además, identificaron dos ladrilleras, que funcionan desde hace al menos ocho años, con arena y escombros apilados que afectan un arroyo intermitente de la zona.

Área delimitada para proteger a la Tortuga Casquito de Vallarta Foto: Profepa

De acuerdo con la Profepa, el área total afectada abarca aproximadamente 5.37 hectáreas de vegetación de selva baja caducifolia y selva mediana subperennifolia.

Puesto que en ninguno de los predios se presentó la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se impusieron dos clausuras temporales totales de las obras y actividades”, indicó.

La autoridad ambiental agregó que el Comité de Vigilancia Ambiental Participativa de la Tortuga Casquito Vallarta hizo entrega de 90 trampas a sus inspectores.

El Comité encontró y desactivó estas trampas a lo largo de otras zonas que son hábitat de la Tortuga Casquito”, señaló.

Material retirado para proteger el área de la Tortuga Casquito de Vallarta Foto: Profepa

El 6 de mayo Excélsior dio a conocer que Estudiantes Conservando la Naturaleza A.C., envío una carta a la Secretaría General del Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), para denunciar el saqueo indiscriminado de Tortuga Casquito de Vallarta, especie descubierta apenas en 2018 y que ya se encuentra en peligro de extinción, porque sólo quedan entre 200 y 300 ejemplares.

En misiva, la organización ambiental solicitó a CITES su intervención urgente ante la creciente crisis que enfrenta la tortuga de agua dulce más pequeña del mundo, que mide aproximadamente 10 centímetros en su etapa adulta, endémica de México.

Explicó que "a pesar de su estado crítico y de que su hábitat restante es inferior a 15 hectáreas, México no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Artículo VIII de la Convención. Nuestra organización ha documentado una falla sistémica en la aplicación de la ley y la protección del hábitat que refleja una gravedad similar al problema que enfrenta la Totoaba-Vaquita Marina".

Detalló que han identificado ejemplares de Tortuga Casquito de Vallarta a la venta en la plataforma china Douyin (TikTok) por aproximadamente 25 mil dólares (180 mil RMB).

Manifestó que "es importante destacar que al menos tres de estos individuos fueron marcados por nuestro equipo durante los estudios de campo en México, lo que demuestra que han ingresado al mercado negro internacional".

Estudiantes Conservando la Naturaleza A.C., recordó que en diciembre de 2024 y enero de 2025, personas que se hicieron pasar por inspectores de la Profepa, robaron 55 ejemplares de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Además, desde 2024 hemos retirado 244 trampas clandestinas de su hábitat, pero ningún cazador furtivo ha sido procesado”, advirtió.

Área delimitada para proteger a la Tortuga Casquito de Vallarta Foto: Profepa

jcp