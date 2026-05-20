Cae cobradora de "gota a gota" tras amenazas a comerciantes

Una mujer señalada por presuntamente participar en préstamos ilegales bajo el esquema conocido como “gota a gota” fue detenida por elementos de la Policía Estatal luego de que comerciantes de la colonia Céspedes de Pachuca, Hidalgo, denunciaron amenazas y actos de intimidación relacionados con el cobro de una deuda.

De acuerdo con el reporte oficial, la señalada habría acudido a una papelería para exigir el pago de un préstamo y, tras presuntamente amedrentar a los propietarios del negocio, huyó a bordo de una motocicleta.

Tras la denuncia, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo implementó un operativo apoyado por el sistema de videovigilancia y monitoreo del C5i, lo que permitió ubicar la unidad en circulación sobre la colonia Periodistas, donde finalmente fue interceptada.

Las autoridades explicaron que el método delictivo denominado “gota a gota” opera mediante préstamos rápidos e informales que aparentan facilidades de pago; sin embargo, posteriormente derivan en cobros excesivos, amenazas y hostigamiento constante contra las víctimas para exigir pagos diarios o intereses fuera de proporción.

Durante la intervención policial, la mujer -quien sería originaria de otra entidad federativa- presuntamente intentó evitar su aseguramiento ofreciendo teléfonos celulares a los agentes.

Finalmente fue puesta a disposición de las autoridades junto con dos equipos telefónicos y la motocicleta que habría utilizado.

La persona afectada identificó directamente a la detenida, por lo que el caso quedó bajo investigación para determinar su posible relación con otros hechos similares registrados en la capital hidalguense.

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JCS