Controladores aéreos en México: la huelga que nunca ha estallado

Los controladores de tránsito aéreo en México atraviesan uno de los conflictos laborales más delicados de los últimos años. Aunque cuentan con el derecho constitucional a la huelga, su labor es considerada un servicio público esencial y de seguridad nacional, por lo que la ley impide una suspensión total de actividades que ponga en riesgo la seguridad de millones de pasajeros y miles de operaciones aéreas.

Durante décadas, este gremio ha denunciado falta de personal, jornadas agotadoras y rezagos tecnológicos, pero nunca ha concretado una huelga general que paralice por completo el espacio aéreo nacional.

Conflicto en el Cielo Mexicano Emplazamiento de SINACTA y SENEAM | Mayo 2026 Estatus: Servicio Público Esencial / Seguridad Nacional Demandas del Sector Personal: Déficit crítico de 520 plazas para cubrir la demanda nacional. Salarios: Recuperación por pérdida acumulada del 30% en poder adquisitivo. Fatiga: Jornadas excesivas que obligan a doblar y triplicar turnos. Tecnología: Urgente modernización de sistemas de navegación y comunicación. Contención del Estado Guardias Mínimas: La ley exige continuidad operativa por seguridad de pasajeros. Requisa: Facultad del gobierno para tomar control del servicio ante huelga. Sedes Clave: AICM, Cancún, GDL, Monterrey y Tijuana (máxima vulnerabilidad). FIFA 2026: Presión logística ante el incremento masivo de vuelos internacionales.

El emplazamiento a huelga que encendió las alarmas

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) presentó un emplazamiento formal a huelga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en lo que representa la advertencia más seria en años recientes.

El sindicato sostiene que el sistema de navegación aérea opera al límite de su capacidad y que el deterioro de las condiciones laborales ya compromete la seguridad operacional.

Principales demandas del gremio

Recuperación salarial, tras una pérdida acumulada de hasta 30% del poder adquisitivo.

Contratación urgente de personal, con un déficit estimado de 520 plazas.

Reducción de jornadas excesivas, ante turnos dobles e incluso triples.

Modernización de equipos y sistemas de comunicación y navegación.

Actualmente, México cuenta con cerca de 1,000 controladores en activo para atender las operaciones aéreas en todo el país.

Ilustración / DALL-E

Una profesión invisible, pero crítica para la seguridad

Los controladores aéreos son responsables de mantener la separación entre aeronaves, coordinar despegues y aterrizajes y asistir a los pilotos en condiciones meteorológicas adversas o durante contingencias.

Su trabajo exige máxima concentración y no admite errores.

La fatiga laboral puede afectar tiempos de reacción, juicio y capacidad de atención. Por ello, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recomienda límites estrictos de jornada y periodos obligatorios de descanso.

Por qué una huelga total es prácticamente inviable

En México no se ha registrado una huelga nacional efectiva de los controladores aéreos.

Cuando el conflicto escala, el Estado dispone de mecanismos legales para garantizar la continuidad del servicio:

Guardias mínimas obligatorias

Declaratoria de inexistencia de la huelga

Requisa, mediante la cual el gobierno asume temporalmente el control del servicio

Estas medidas han sido aplicadas en sectores estratégicos para evitar interrupciones operativas.

Impacto inmediato en aerolíneas y aeropuertos

Incluso si sólo se mantienen servicios mínimos, las afectaciones serían inmediatas para las aerolíneas:

Retrasos generalizados

Cancelaciones de vuelos

Reprogramación de itinerarios

Saturación en terminales

Costos operativos adicionales

Los primeros aeropuertos en resentir el impacto serían:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Guadalajara Monterrey Cancún Tijuana

Un sistema clave rumbo al Mundial de 2026

La presión aumenta en un momento estratégico para la aviación nacional.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, México recibirá un volumen extraordinario de pasajeros, con partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El desempeño del sistema de control aéreo será determinante para absorber el aumento de vuelos nacionales e internacionales.

Negociaciones de última hora

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda mantienen mesas de negociación con representantes sindicales para evitar que el conflicto escale.

Como ha ocurrido históricamente, todo apunta a que la disputa podría resolverse en la mesa de diálogo antes de llegar a una paralización efectiva.

El equilibrio estructural de un servicio indispensable

El control del tránsito aéreo en México está a cargo de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), organismo dependiente de la SICT.

Aunque el derecho a huelga está reconocido en el Artículo 123 constitucional, su ejercicio puede limitarse cuando se trata de actividades estratégicas o cuya interrupción compromete la seguridad nacional.

Más que una paradoja coyuntural, el caso de los controladores aéreos refleja un equilibrio estructural delicado: un servicio indispensable cuya interrupción es prácticamente inviable, pero que depende de condiciones laborales y tecnológicas que requieren actualización constante.

Por ello, cada emplazamiento a huelga se convierte en una cuenta regresiva en la que gobierno y sindicato negocian bajo presión para evitar que el país se quede, literalmente, sin control en sus cielos.