Policías de Durango resguardan maleta hallada y buscan a su propietario legítimo

Una maleta con diversos objetos fue abandonada, por lo que fue resguardada por elementos de la Policía Estatal de Durango.

El hallazgo ocurrió en el Paseo Las Alamedas del Centro Histórico de la capital, cuando los uniformados se encontraban realizando recorridos en el lugar, al ser uno de los más transitados por los duranguenses.

Fue al amanecer de este viernes cuando notaron que la maleta color rosa se encontraba en el sitio, por lo que realizaron una inspección para conocer su contenido.

Al interior detectaron una pijama, 2 pares de tenis, 2 teléfonos celulares, una tableta y un termo, por lo que fue resguardada por los oficiales.

La maleta será entregada a su propietario, previa identificación.

La acción de proximidad social y honestidad fortalece la confianza entre la Policía y la ciudadanía.

«pev»