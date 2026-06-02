“El maestro tocó a mi hija”; denuncian a profesor por abusar de alumnos de primaria

Con cartulinas y el grito unánime de “los niños no se tocan”, madres de familia de la primaria “Plan de Guadalupe”, en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, se manifestaron este martes en distintos puntos del municipio, incluido el puente internacional que conecta con Texas, para denunciar los presuntos abusos sexuales cometidos por un maestro contra al menos ocho menores y exigir la intervención inmediata de las autoridades.

La primera protesta se realizó por la mañana en el plantel educativo donde ocurrieron los hechos.

Ahí, las madres confrontaron a la directora, a quien le reclamaron información sobre el caso que ya habían denunciado y le exigieron no proteger al profesor señalado de tocar de manera indebida a varios alumnos.

Horas más tarde, el grupo se trasladó a las oficinas del Sector 2 de primarias para reiterar la queja, pero no fueron atendidas.

Ya por la tarde-noche, las manifestantes avanzaron hacia el puente internacional que comunica con Texas, Estados Unidos, donde bloquearon la vialidad y provocaron un intenso caos vial.

Portando pancartas y lanzando consignas, expresaron su inconformidad y reclamaron justicia.

Madres de familia de la primaria “Plan de Guadalupe” exponen los abusos de un maestro contra sus alumnos Foto: Especial

Minutos después, autoridades municipales llegaron al sitio y, mediante el diálogo, las convencieron de reabrir la circulación e instalar una mesa de atención para atender su problemática.

De acuerdo con las manifestantes, al menos siete niñas y un niño han sido víctimas del docente, quien los mantenía callados bajo amenazas para que no revelaran los actos obscenos que cometía contra ellos.

Una de las madres, Samy Gaytán, decidió hacer pública su denuncia mediante redes sociales y señaló que desde enero pasado había reportado que el maestro tocó a su hija. “Ella no me lo comentó en su momento, porque el profesor la tenía amenazada”, declaró.

Por otra parte, Ángeles González señaló la inacción de las autoridades y el presunto encubrimiento del sector educativo. “Ya están puestas las denuncias correspondientes, pero no obtenemos respuesta. Queremos que esto llegue a las autoridades competentes para que no suceda en ninguna otra institución educativa”, reclamó.

Asimismo, relató que el docente intentó besar a su hija en la boca y, ante la negativa de la menor, la amenazó de muerte si decía algo a alguien.

Tras la protesta, las autoridades municipales acordaron sostener una reunión con las madres de familia, convocar al DIF municipal y solicitar la intervención de la Fiscalía Estatal para que atienda estos casos con prontitud. Hasta el momento, las afectadas desconocen el paradero del profesor señalado.