Madres buscadoras recorren con dolor el país para encontrar a sus hijos 

MEXICALI.—Hay madres de familia para quienes el 10 de mayo perdió el sentido de un festejo, como por ejemplo, las madres buscadoras quienes en lugar de celebrar su día, en Mexicali salen temprano preparadas con gorras, palas, picos, hidratantes y las fotos de sus hijos desaparecidos, bajo la absoluta esperanza de lograr después de días, meses, años o hasta décadas encontrarlos.

“Vivos o muertos, pero hasta encontrarlos”, es el lema que adoptan las madres buscadoras que no pierden la esperanza de dar con el paradero de sus hijos desaparecidos, de quienes no saben nada y cuyo gran regalo de vida, no sólo para el 10 de mayo, sería el volver a verlos e incluso abrazarlos, pues la esperanza jamás se agota.

Con grapas, buscadoras colocaron fichas en Mexicali. Mayte López

No hay nada por celebrar, cuando el dolor de no saber el paradero de un hijo siempre está latente”, fueron las palabras que externó María Teresa Esquivel Elías, una madre de familia que desde Jalisco pidiendo “raites”, por carretera llegó hasta Baja California a buscar a su hijo Jorge Luis Mora García, quien desapareció hace seis años cuando tenía 33 años, y a quien le notificaron, aparentemente vieron en Mexicali.

“Me vine en raites porque mi motivación es encontrarlo no sabemos nada de él, nunca se ha comunicado con nosotros y por eso fue el motivo. Yo sé que la esperanza no muere, pero para mí, no hay 10 de mayo, no hay navidades, no hay cumpleaños”, dijo entre lágrimas la madre buscadora, mientras realizaban un trayecto de búsqueda en vida en un parque de Mexicali.

Las madres buscadoras portan una playera del colectivo. Mayte López

Asimismo, la líder del colectivo Madres Unidas y Fuertes de esa ciudad fronteriza, quien hace casi 20 años busca a su hijo Diego Alonso Hernández, dijo que nada le impide caminar grandes rutas por las calles, preguntando si alguien quizás sabe el paradero de su hijo, ni siquiera su andadera de apoyo.

“Sería una cosa tan hermosa ver que después de 19 años apareciera tu ser querido. Siempre esperamos un milagro”, concluyó la señora Irma al afirmar con lágrimas en sus ojos que los días de festejo para unas madres, son fechas de vacío y dolor para aquellas que viven en la incertidumbre de no saber ¿qué pasó con sus hijos?.

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