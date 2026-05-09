Madres buscadoras reclaman que mientras ellas buscan, las desapariciones en México no se detienen

“Cuando el poder no busca, las madres cavan.” Con esa frase, el Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz abrió la lectura de su manifiesto público ante el Monumento a la Madre, durante una velada memorial dedicada a las mujeres que murieron buscando y a las personas desaparecidas que hoy ya no tienen quien las busque.

No fue una ceremonia ni un gesto simbólico, sino una denuncia directa contra un Estado que, afirman, ha incumplido su deber de encontrar, identificar y nombrar a más de 135 mil personas desaparecidas en el país.

En el pronunciamiento denunciaron la precariedad de la búsqueda: pese al supuesto “apoyo incondicional” oficial, las familias deben tramitar gasolina, justificar comida y esperar cuando hallan restos. La búsqueda avanza con “botas rotas” y “palas desgastadas”, mientras en Veracruz se reportaron 112 desapariciones solo en el primer trimestre de 2026.

La lectura entre velas, fotografías y nombres escritos y bordados a mano, fue descrito por ellas como “el intento de ampliar las voces de las personas que un día vieron salir a alguien que amaban… y nunca lo vieron regresar”.

Desde esa memoria viva, las madres, hermanas, hijas, padres y abuelos describen cómo han debido asumir tareas forenses, investigativas y administrativas que corresponden al Estado: excavar, documentar, identificar y exigir justicia.

Madres buscadoras en Veracruz denunciaron que el Estado incumple su deber de búsqueda e identificación, pese a más de 135 mil desaparecidos en México. Lourdes López

Las buscadoras detallan que en Veracruz las fosas clandestinas no están ocultas en parajes remotos, sino dentro de panteones municipales administrados por autoridades locales.

Hemos encontrado fosas clandestinas dentro de panteones municipales… No están escondidas en el monte. Están donde el Estado administra la muerte legal”, señalan.

Recordaron que en el Panteón Palo Verde, de Xalapa, permanecen 260 cuerpos sin identificar, cada uno con una familia suspendida en un duelo que no puede comenzar.

El contraste con las prioridades oficiales es uno de los ejes más duros del documento. Mientras el país se prepara para el Mundial de Futbol 2026, en Jalisco se han localizado casi 500 bolsas con restos humanos en fosas clandestinas.

Madres buscadoras en Veracruz denunciaron que el Estado incumple su deber de búsqueda e identificación, pese a más de 135 mil desaparecidos en México. Lourdes López

Las buscadoras denuncian que se retiraron fichas de búsqueda en zonas cercanas al Estadio Akron para no afectar la imagen del país ante visitantes. “Un gol vale más que una vida”, afirman, cuestionando la frivolidad con que se administra la tragedia.

Su manifiesto también señala la continuidad de la impunidad política. Nombra a exgobernadores y funcionarios que, pese a acusaciones graves, han sido homenajeados o protegidos. Entre ellos, Fidel Herrera, homenajeado en el Congreso de Veracruz pese a señalamientos de desvíos millonarios y medicamentos falsos; Javier Duarte, quien dejó 160 cuerpos sin identificar y 18 periodistas asesinados; y casos recientes como el de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, acusado de asociación delictuosa en un estado que vive una guerra interna con miles de desaparecidos y asesinados. “No son casos aislados. Son un patrón de conducta gubernamental”, advierten.

El documento recuerda que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU calificó la crisis mexicana como crímenes de lesa humanidad y activó un mecanismo de emergencia por primera vez en su historia. La respuesta del gobierno fue descalificar el informe y acusar “injerencismo”. Para las madres, la palabra correcta es otra: “La indiferencia mata más que las balas”.

La crisis forense es otro punto crítico. En México hay más de 52 mil cuerpos sin identificar en morgues y servicios médicos forenses. Veracruz figura entre los estados con mayor rezago.

Madres buscadoras en Veracruz denunciaron que el Estado incumple su deber de búsqueda e identificación, pese a más de 135 mil desaparecidos en México. Lourdes López

Identificar implica presupuesto, personal y voluntad política, tres elementos que —afirman— han sido sistemáticamente negados. “Cada día que pasa sin identificar un cuerpo es un día más de tortura para una familia”, señalan.

El colectivo llama a la sociedad a no mirar hacia otro lado, no estigmatizar ni revictimizar. La desaparición, advierten, no es un problema ajeno, sino una crisis que desgarra el tejido social. También exige a los medios dejar de servir al poder y contar las historias detrás de las cifras.

Cada noche persiste la misma pregunta: “¿Cuántos cuerpos más deberán hallar las familias para que el Estado cumpla?”. Encontrar, recuerdan, es solo el inicio: hacen falta identificación, entrega y duelo, imposibles sin recursos ni voluntad.

Sus exigencias son claras: justicia, apoyo sin trabas, castigo a los responsables y presupuesto para búsqueda e identificación. También piden que la presidenta reciba a los colectivos con la misma apertura que a empresarios y celebridades. “No pedimos caridad. Pedimos justicia”, exclamaron.