“Duele menos un hijo en la cárcel que desaparecido”

HERMOSILLO.— Frente a la tumba de su hijo Marco Antonio, a quien recientemente pudo dar sepultura tras seis años de búsqueda, Ceci Patricia Flores Armenta aprovechó para pedirle a otras madres buscadoras que es mejor denunciar a sus familiares si saben que comenten ilícitos, afirmando que “es mejor un hijo en la cárcel, que muerto o desaparecido”.

La fundadora del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora aseguró que el 10 de mayo dejó de ser motivo de festejo desde hace años, pues se convirtió en una fecha de profunda tristeza y melancolía tras la desaparición de sus dos hijos.

En entrevista con Excélsior, la madre dijo que si pudiera regresar el tiempo, actuaría distinto para evitarle a sus nietos la tragedia de haberse quedado huérfanos de padre, quien, reconoció, eligió un camino incorrecto y delinquió.

Ceci Flores previo al sepelio de su hijo en Sonora. Daniel Sánchez Dórame

Si pudiera volver atrás y evitarle a mi familia todo este sufrimiento, lo haría, porque si una como madre sabe que su hijo está cometiendo un delito, debe denunciarlos, aunque te duela hasta el alma, porque vale más tenerlos en la cárcel que desaparecidos o muertos”, afirmó.

Para Ceci Flores, como la conocen mayormente, y las integrantes de su colectivo, el 10 de mayo dejó de generarles ilusión y motivo de festejo, desde el momento que sus hijos fueron levantados por los grupos criminales.

“Es muy terrible, para mí no hay días festivos, mis hijos quizás me festejan el Día de las Madres, pero yo no siento ninguna alegría, no siento ningún gusto por una fiesta porque desde el momento que perdí a mi Alex, para mí se acabó la vida y la felicidad”, apuntó.

“No hay nada que yo disfrute, sólo disfruto estar en la búsqueda de mi hijo y estar acompañada por las madres que, al igual que yo, tienen ese dolor, creo que esos son los momentos que nosotros disfrutamos, las Madres Buscadoras somos como una familia”.

¿Cómo fundó el Colectivo de Madres buscadoras de Sonora?

Flores Armenta fundó Madres Buscadoras porque tenía a dos hijos desaparecidos: Marco Antonio, levantado en Bahía de Kino, en mayo de 2019, y Alejandro Guadalupe, plagiado en 2015, en Los Mochis, Sinaloa.

Del último sostuvo que nunca cometió ningún delito y que es la muestra de que no todos los desaparecidos en México, son criminales.

Ceci Flores ha tenido que ser trasladada de emergencia durante sus trabajos de búsqueda. Especial

Perdí a Alejandro siendo inocente, porque Alejandro de Los Mochis no tenía ningún delito, no tenía pecado, no le debía nada a nadie y está desaparecido, entonces nos damos cuenta que no todos los desaparecidos son delincuentes, no todos los desaparecidos son culpables, hay muchos desaparecidos que estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada o con las personas equivocada”, lamentó.

La buscadora recordó que en lugar de quedarse llorando, decidió tomar herramientas y salir al desierto o al monte, en regiones donde opera el narco, para rastrear a sus hijos, hasta encontrarlos, fundando a las Madres Buscadoras que en seis años han logrado encontrar a más de 5 mil víctimas sin vida y más de mil personas desaparecidas con vida.

“Hay que luchar por ellos, el amor se demuestra con hechos, no con dichos, el amor se demuestra con hechos, aquí está una prueba, yo duré seis años y 10 meses luchando desde el primer día que mi hijo desapareció, jamás solté su búsqueda, encontramos más de 5 mil personas en todas partes”, señaló.

Ceci Flores durante un hallazgo en Cerro de las Tres Cruces. Especial

Por Marco Antonio, por qué si hubiera sido por él no hubiera búsqueda de desaparecidos en Sonora, no había un colectivo activo de búsqueda en Sonora hasta que desapareció mi hijo, fue que las madres se organizaron para salir a buscar y hoy hay muchos colectivos, hay que unirse a un colectivo, o con la familia o solas pero hay que salir a buscar a los desaparecidos”.

Para Ceci Flores, haber encontrado a uno de sus dos hijos, no ha hecho diferencia en el Día de las Madres, porque mientras lo buscaba mantiene la esperanza de encontrarlos con vida y ahora que sabe que ya uno está muerto, la única diferencia es que sabe dónde está su sepulcro.

Pero aún que ya está enterrado, Ceci Flores sigue defendiendo a su hijo, lamentablemente en el mes que lleva enterrado en el panteón municipal norte de Hermosillo, su tumba ha sido vandalizada en más dos ocasiones.

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