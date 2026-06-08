Madre de familia muere junto a su hijo de sólo 6 años en accidente automovilístico

Un accidente vial registrado ayer domingo en la carretera Cadereyta-Allende, en Nuevo León, cobró la vida de una mujer de 35 años y su hijo de seis; además tres personas resultaron lesionadas.

El percance se registró a la altura del kilómetro 5, en el entronque de la comunidad San Bartolo, en Cadereyta Jiménez, tramo donde se han vuelto recurrentes este tipo de eventos fatales.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Cadereyta atendieron el reporte, en donde se refirió que, aparentemente, el conductor de una camioneta blanca de la marca Ram impactó a un coche Ford Fiesta que precisamente intentaba incorporarse al crucero antes mencionado.

Lo anterior sucedió en su dirección Sur a Norte, en donde la vía fue cerrada temporalmente a fin de trabajar tanto en la investigación del accidente como en la eliminación de riesgos.

Durante las primeras investigaciones se logró identificar a las dos víctimas mortales, tratándose de una mujer llamada María Teresa Villaméndez Ochoa y su hijo pequeño Diego Giovani.

Dos de las tres personas que resultaron lesionadas por el impacto también viajaban en el auto blanco. Ellos fueron identificados como Pablo Giovani Ramírez Avelino, de 35 años, y Pablo Santiago Ramírez Villaméndez, de nueve, ambos trasladados al Hospital General de Juárez.

Entretanto la tercera persona, quien circulaba en la camioneta que provocó la colisión, responde al nombre de Roberto Darío Martínez, de 31 años de edad, quien también tuvo que ser atendido por los cuerpos de emergencia.

Exhortan a atender problemática en carretera Cadereyta-Allende

Luego de lamentar el accidente que dejó dos personas muertas y tres más heridos, el alcalde de Cadereyta Jiménez, Carlos Rodríguez, hizo un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que atiendan la petición previamente lanzada, referente a la instalación de reductores de velocidad en esta vía federal.

En su cuenta de Facebook escribió: “Hago un llamado muy respetuoso al ingeniero Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, a mi amigo Jorge Villafranca, director del Centro SICT Nuevo León, así como a la Guardia Nacional, para que en el ámbito de sus atribuciones nos ayuden con la petición que hicimos a la SCIT Nuevo León para que nos apoyen reforzando las medidas de seguridad en esta vía federal, mediante la instalación de reductores de velocidad, señalización preventiva y mayor patrullaje, con el objetivo de prevenir más accidentes y proteger la vida de quienes diariamente transitan por esta carretera”.