Madre de Dafne reacciona a detención de Dana Yanin: “Faltan otras cuatro”

La detención de Dana Yanin “N”, primera persona arrestada por la muerte de la adolescente Dafne Zapata durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz, provocó una nueva reacción de la madre de la menor, quien sostuvo que la investigación aún está lejos de concluir y exigió que las autoridades procedan contra todos los presuntos responsables.

A través de una transmisión en vivo en Facebook, Alejandra Quintos aseguró que, de acuerdo con la información que conoce del expediente, cinco adultos habrían estado involucrados en los hechos ocurridos durante el campamento, por lo que pidió que la captura de una sola persona no marque el cierre de las investigaciones.

Son cinco personas implicadas que estaban al lado del cuerpo de una niña. No voy a decir nombres, fueron cinco y solo han capturado a una persona”.

Aunque reconoció el trabajo realizado hasta ahora por las autoridades ministeriales, Alejandra Quintos insistió en que la carpeta de investigación debe continuar hasta que todos los presuntos responsables enfrenten a la justicia.

Están haciendo su trabajo, sí lo están haciendo, pero faltan cuatro. Que lo sucedido no sea una estadística más. No nos vamos a callar. Fueron cinco adultos que hicieron atrocidades en complicidad, los cinco. Ven cómo sí saben hacer su trabajo, ya hay una capturada, pero faltan más, no dejen su trabajo incompleto”.

La madre de la adolescente sostuvo que seguirá dando seguimiento al proceso judicial y mantendrá pública su exigencia de justicia hasta que concluyan las investigaciones.

Afirma haber revisado declaraciones

Durante la transmisión, Quintos aseguró haber tenido acceso a las declaraciones rendidas por otros menores que asistieron al campamento de verano, las cuales, afirmó, describen presuntos actos de violencia desde el inicio de las actividades.

Yo ya leí las declaraciones de los niños que presentaron ante la Fiscalía. Apenas ayer iba a dormir un poco, pero desde el día uno la torturaron”.

Entre lágrimas, recordó los últimos días de vida de su hija y aseguró que la adolescente habría permanecido varios días sometida a presuntos malos tratos antes de fallecer.

La niña resistió cuatro días torturada, fracturada, sin comida, vomitada, orinada, humillada. Ni a un preso lo tratan como a mi hija la trataron”.

Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a la versión expresada públicamente por la madre de la víctima y forman parte de las exigencias que ha planteado para que sean esclarecidas por las autoridades durante la investigación.

Llamado al Gobierno Federal y al Gobierno de Tamaulipas

Alejandra Quintos también dirigió un mensaje al Gobierno de México y al Gobierno de Tamaulipas, solicitando que el caso no quede limitado a una sola detención y que se agoten todas las líneas de investigación.

Gobierno federal, Gobierno del Estado, ahí la llevamos, pero acaben la investigación. No nada más nos entreguen una y ahí la vemos. Son cinco y otras personas implicadas que no quiero decir”.

Asimismo, afirmó que continuará utilizando las redes sociales como principal medio para mantener visible el caso y exigir justicia.

“Mi mayor arma para defender a mi hija y a las voces de los que sí callaron, son las redes sociales”.

Dana Yanin “N”, primera detenida por el caso

La noche del miércoles fue detenida Dana Yanin “N”, de 18 años, convirtiéndose en la primera persona arrestada dentro del proceso penal relacionado con la muerte de Dafne Zapata.

De acuerdo con la información disponible, la joven era exalumna de la Academia Militarizada Doenitz y permanecía en la institución tras concluir recientemente el nivel de bachillerato, desempeñando diversas actividades. Hasta ahora, las autoridades no han precisado oficialmente cuál era su función específica durante el campamento de verano ni el nivel de responsabilidad que presuntamente tenía en la supervisión de las menores.

Mientras el proceso judicial avanza, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades individuales de las personas involucradas en los hechos.