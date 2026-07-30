Joven madre de 16 años y su bebé son localizadas con vida en Nombre de Dios, Durango

Una joven madre de 16 años de edad y su bebita de 11 días de nacida, reportadas como desaparecidas, fueron localizadas con vida en el municipio de Nombre de Dios, Durango.

De acuerdo con el reporte de elementos de la Policía Estatal que participaron en el operativo de búsqueda, tanto la madre como la bebé vivían en la casa de los abuelos, pero una discusión detonó que ambas salieran del seno familiar con rumbo desconocido.

Fue la pareja sentimental de 21 años de edad y padre de la recién nacida quien se las llevó sin informar a donde las llevaría luego de sostener una pelea con la madre y abuela de ambas menores de edad.

La madre de familia dio aviso a las autoridades después de un día sin saber de ellas, por lo que se activó el protocolo de búsqueda por parte de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública a través del Mando Coordinado e integrantes de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género (UEAVIG).

Después de una exhausta movilización que realizaron por diferentes comunidades de Nombre de Dios, finalmente fueron encontradas en buenas condiciones.

De estos hechos tomo conocimiento personal especializado del DIF para darle el seguimiento correspondiente.