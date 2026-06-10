Lula desea éxito a Sheinbaum por el Mundial y fortalece agenda bilateral con México

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que conversó vía telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para revisar la agenda de cooperación energética y los compromisos entre ambas naciones.

Mediante su cuenta oficial en X, el mandatario brasileño indicó que ambos abordaron la agenda de cooperación energética, que abarca desde la colaboración en biocombustibles hasta la eventual firma de un instrumento entre Pemex y Petrobras.

También manifestó su deseo de mucho éxito a la presidenta Claudia Sheinbaum en la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, uno de los tres países anfitriones del torneo.

Lula da Silva indicó que acordaron profundizar las conversaciones sobre el marco jurídico bilateral en materia comercial.

“Reconocimos los avances en la colaboración en las áreas de salud, turismo, gobernanza pública y en acciones destinadas al fortalecimiento de los sectores científico, tecnológico y de innovación en ambas naciones”, señaló.

Informó que Brasil y México mantienen una posición a favor del fin del embargo a Cuba y compartieron su preocupación por la grave situación humanitaria en el país caribeño.

También instruyeron a las cancillerías a realizar, en fecha próxima, la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, con el objetivo de concretar las diferentes iniciativas.

Asimismo, reiteraron el apoyo de México y Brasil a la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de próxima secretaria general de las Naciones Unidas.