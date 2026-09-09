La lucha de México contra los cárteles "no es suficiente": Marco Rubio

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció las acciones que ha emprendido México contra los cárteles de la droga, sin embargo, dijo que “no es suficiente”.

Cuestionado durante su gira por Ecuador luego de visitar Colombia, respecto a la operación de estas organizaciones en la región, señaló que, en el caso particular de nuestro país, todavía hay territorios cuyo control depende de estas organizaciones narco-terroristas.

“El caso de México representa un reto aún mayor debido al tamaño del país y al poder que ejercen allí los cárteles. Es un hecho que existen territorios en México que no están bajo el control del Estado, sino dominados por estas organizaciones de narcotráfico. Si bien se ha hecho más que nunca para combatir a estos grupos, sigue siendo totalmente insuficiente”.

Reconoció que existe trabajo conjunto con el gobierno mexicano para hacer frente a la amenaza que representa este asunto para la población en los distintos estados.

“Les hemos expresado esto y esperamos trabajar con ellos para que hagan más, ya que, en última instancia, la cabeza de la serpiente son estos cárteles mexicanos; ellos representan una amenaza para el Estado mexicano, algo que la propia población de México reconoce”.

Afirmó que el principal problema en México, como muestran las encuestas, es la inseguridad y la violencia que alcanza por igual a cualquier ciudadano, incluso candidatos, jueces y periodistas quienes denuncian a los cárteles son asesinados por estos grupos.

“Además, estas organizaciones operan justo en nuestra frontera, traficando drogas hacia nuestro territorio. Es una situación que requiere atención; nuestra intención es abordarla en colaboración con México, aunque, a la larga, habrá que enfrentar el problema de una forma u otra. No obstante, esperamos hacerlo conjuntamente con las autoridades mexicanas”, sostuvo.

El secretario Marco Rubio inició esta semana una gira oficial por Colombia, Ecuador y Perú para reunirse con los mandatarios de estas naciones: Abelardo De La Espriella, Daniel Noboa y la recién asumida en el cargo, Keiko Fujimori. Los temas de la agenda que promueve Washington con estas naciones son: seguridad, cooperación económica y política.