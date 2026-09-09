García Harfuch confirma captura de "El Brilloso", vinculado al homicidio de Carlos Manzo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la captura número 32 por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, con la detención de Alexis Jesús “N”, alias "Brilloso" o "Vikingo", realizada en Zapopan, Jalisco.

El funcionario detalló, en un mensaje en su cuenta de X, que elementos federales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Alexis, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

“Cumplimentaron una orden de aprehensión contra Alexis “N” en Zapopan, Jalisco. Agradecemos a las autoridades del estado de Jalisco y al Gobernador @PabloLemusN su colaboración y apoyo para concretar esta detención.

“Alexis “N” es identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan, Michoacán, y asumió funciones dentro de la estructura criminal tras la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio. Con esta acción suman 32 personas detenidas relacionadas con este crimen”, indicó García Harfuch.

Las investigaciones del Gabinete de Seguridad establecen que “El Brilloso” o “Vikingo”, es identificado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan, Michoacán.

Se indicó que, tras el asesinato de Manzo, el 1 de noviembre de 2025, los agentes ubicaron a un hombre que ocupó el liderazgo en la estructura criminal, tras la detención de Jorge Armando “N”, en noviembre de 2025, el cual contaba con orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Durante recorridos de seguridad, el personal del Gabinete de Seguridad ubicó al ahora detenido en el municipio de Zapopan y al corroborar su identidad cumplimentó la orden de aprehensión en su contra, por lo que se le leyeron sus derechos, y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.