EU designa a Los Tiguerones como organización terrorista extranjera; colabora con cárteles mexicanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la designación de la banda ecuatoriana Los Tiguerones como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como grupo terrorista global especialmente designado.

La agrupación, con sede en Ecuador, está vinculada al narcotráfico y a múltiples actividades ilícitas, además de ataques contra civiles, agentes del orden y periodistas. Entre sus acciones más mediáticas figura la toma en directo de una estación de televisión ecuatoriana en 2024.

Según el Departamento de Estado, la organización también colabora con cárteles mexicanos para mover y exportar drogas ilícitas, lo que fortalece redes de financiamiento criminal y terrorista en la región.

Las designaciones como FTO buscan exponer e aislar a las entidades señaladas, bloqueando sus bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos y prohibiendo a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellas. Además, facilitan acciones policiales y de seguridad de otras agencias federales.

Hoy designé a la pandilla con sede en Ecuador Los Tiguerones como una Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. Los Tiguerones ayudan a los cárteles mexicanos a mover drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad criminal”, señaló en redes sociales Marco Rubio, secretario de Estado.

La Administración Trump subrayó que continuará utilizando todos los recursos disponibles para proteger a la nación, mantener las drogas ilícitas fuera de las calles y desmantelar las redes narcoterroristas en la región.