LXVI Legislatura suma tres diputados muertos y es la más violenta en décadas

La LXVI Legislatura se convirtió en la más violenta desde el México posrevolucionario, al sumar ya tres diputados federales muertos en circunstancias violentas, aseveró desde la tribuna el legislador de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, durante el homenaje póstumo a Zenyazen Escobar García, realizado este miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Su nombre se une, de manera trágica, al nombre de Héctor Melesio Cuén, al nombre de nuestro compañero, también diputado veracruzano, Benito Aguas, y con ello convierte de manera lamentable a esta legislatura en la legislatura más violenta desde el México posrevolucionario, siendo la que más ha tenido que lidiar con la pena y el dolor de sus propios integrantes”, señaló.

El pronunciamiento ocurrió frente a la familia del diputado morenista, fallecido con un disparo en la cabeza el pasado 4 de septiembre en Veracruz, y en medio de un llamado generalizado de todas las bancadas para esclarecer los hechos y evitar que un nuevo integrante de la Cámara se convierta en víctima.

Gil Rullán sostuvo que “guardar silencio no hace justicia” a quien, como Zenyazen Escobar, “dedicó su vida a la lucha social”, por lo que exigió conocer la verdad sobre lo ocurrido.

“Se necesita saber a profundidad la verdad para llegar a la justicia”, afirmó el emecista.

La priista Lorena Piñón Rivera coincidió en que la muerte de Escobar García no “puede quedar reducida a versiones o especulaciones” y advirtió que la Cámara no puede normalizar que tres de sus integrantes hayan muerto violentamente durante la actual Legislatura.

“Eso no es una estadística, es una alarma que esta Cámara no puede seguir ignorando”, enfatizó.

Pidió además que se otorguen todas las garantías y medidas de seguridad necesarias para el desempeño de los diputados.

“No queremos un cuarto caso, y no queremos que ese cuarto caso sea de alguien que hoy está sentado en este recinto”, advirtió.

En ese sentido, el panista Federico Döring reconoció a Escobar como un legislador que defendió con valentía sus ideales y ofreció a la familia de Escobar que su bancada acompañará cualquier exigencia para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Estuvieron presentes en el salón de sesiones la esposa de Zenyazen, Liliana López Coronado, magistrada en materia familiar en el Poder Judicial de Veracruz; sus hijas, Darián y Victoria; su nieto Paolo; la madre del diputado, María Alicia García Luna, maestra de profesión, y su hermana Ximena Escobar, así como familiares y amigos.

También asistió el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de quien el diputado fue cercano colaborador.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, expresó las condolencias de la Cámara y dio la bienvenida a los familiares y al exmandatario veracruzano. Después vino un minuto de silencio, seguido de un minuto de aplausos, con los legisladores de pie.

En las pantallas del salón se proyectaron imágenes de Zenyazen Escobar, como parte del homenaje a su trayectoria legislativa y política.

Nacido en junio de 1984 en Veracruz, fue maestro de telesecundaria, dirigente del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, diputado local y secretario de Educación de Veracruz. En 2024 llegó a la Cámara de Diputados como legislador de Morena por Córdoba. El 4 de septiembre fue encontrado sin vida dentro de un vehículo Mercedes-Benz, en un paraje de La Gloria, municipio de Puente Nacional.

Integrantes del movimiento magisterial y sindical, llegados desde la tierra del legislador, se sumaron al homenaje luctuoso y demandaron justicia a su manera, con una frase repetida que retumbó en el recinto:

“¡Zenyazen vive, la lucha sigue!”