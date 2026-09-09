Buen Gobierno sancionó a 22 personas servidoras públicas con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 967 mil pesos

Con base en pruebas obtenidas a través de los Órganos Internos de Control, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa demostró infracciones graves de cinco personas servidoras públicas en el Banco del Bienestar, en la Secretaría de Salud, en la Comisión Federal de Electricidad y el Servicio de Administración Tributaria.

Las sanciones a los infractores van desde la inhabilitación, la destitución y sanciones económicas.

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sancionó a 17 personas servidoras públicas por infracciones no graves en 12 dependencias: Petróleos Mexicanos, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Guardia Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, Banco Nacional de Ejercito Fuerza Aérea y Armada S.N.C., Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Financiera para el Bienestar y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Aclaró que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar.

En el boletín, la dependencia reafirmó su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública e invitó a la ciudadanía denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad en: denuncias.gob.mx