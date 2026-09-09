Patrulla fronteriza presume operación conjunta con elementos mexicanos

La patrulla fronteriza en el sector de Tucson divulgó este miércoles un video que muestra un patrullaje simultáneo de sus agentes en la frontera de Arizona y efectivos mexicanos del Ejército y la Guardia Nacional en los límites de Sonora.

La seguridad nacional nos importa a todos”, tituló el mensaje con el video en la plataforma X.

En la frontera, la colaboración es esencial. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y los socios del Gobierno de México continúan trabajando juntos para fortalecer la comunicación, mejorar la coordinación y abordar desafíos de seguridad compartidos que afectan a las comunidades de ambos lados; agregó.

El breve mensaje explicó que “a través de asociaciones sólidas y un compromiso compartido con la seguridad, estamos mejor preparados para apoyar un entorno fronterizo seguro y ordenado”.

Es el tercer tramo de la frontera con colaboración de seguridad binacional que destaca Estados Unidos en menos de dos semanas.

El Pentágono informó recientemente que derribó tres drones en la zona del Valle del Río Grande en la frontera de Texas con Tamaulipas, y que el operativo de dos días contó con el apoyo del ejército mexicano.

Por otra parte, el Comando Norte felicitó al Gabinete de Seguridad de México por la captura en Ojinaga, Chihuahua, de Epifanio La Pepa N y su hijo Alejandro, de la cadena de mando del cártel de La Línea. Autoridades de ambos lados de la frontera confirmaron que esa doble captura contó con intercambio de inteligencia con Estados Unidos.

Operativo antidrones en la frontera

Por David Vicenteño

Del 31 de agosto al próximo 21 de septiembre se lleva a cabo la operación binacional antidrones “Águila Alta”, en la franja fronteriza de Tijuana, Baja California-San Diego, California, en el marco del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos de América, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Destacó que esta cooperación en materia de seguridad, entre ambos países, se realiza con pleno respeto a la soberanía nacional, se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos; privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano.

La dependencia detalló que se trata de operaciones concurrentes, o espejo, en las que participan elementos de las fuerzas armadas de ambos países y agencias encargadas del cumplimiento de la ley de los Estados Unidos.

Explicó que son acciones de reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, en la que cada fuerza actúa dentro de su territorio.

Una operación similar se realizó entre el 17 al 31 de marzo del presente año, pero en la frontera de ambos países entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas

El objetivo de esta operación conjunta, indicó la Defensa, es contar con una frontera más segura, mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial utilizados por delincuentes en la frontera común, para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

Se detalló que la primera fase de la operación “Águila Alta” se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre pasados, entre Tijuana y San Diego, consistente en un ejercicio de coordinación sobre problemática de drones.

El ejercicio culminó con reconocimientos terrestres simultáneos, por parte de fuerza, dentro de su territorio para delimitar el área de operación.

La Defensa explicó que, a partir de este lunes 7 de septiembre, inició la segunda etapa de la operación con el despliegue de las fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyados con equipos antidron fijos y móviles, hasta el próximo día 21.